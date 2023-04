Während Stimmen aus der Politik die „moralische Pflicht“ zur Aufnahme von Geflüchteten betonen, sehen viele Leser die Kapazitätsgrenzen in vielen Kommunen längst erreicht. Sie sorgen sich um den Sozialstaat.

Rostock. Die Flüchtlingspolitik des Bundes ist umstritten. Die hohe Zahl an Geflüchteten stellt die Kommunen bei der Unterbringung vor große Herausforderungen. Auch in der größten Stadt des Landes werden neue Notunterkünfte eingerichtet. Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger sieht die Hansestadt jedoch bei der Aufnahme von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen in keiner Weise am Limit. Krögers Äußerung, es sei eine moralische Selbstverständlichkeit sich um Geflüchtete zu kümmern, sorgt für zahlreiche Lesermeinungen.