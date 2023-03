﻿Streit um innovative Heizungssysteme aus MV geht weiter

Ludwigslust/München. Auszeichnung für eine Tapete, die heizt: Die mpo-tec GmbH aus Ludwigslust hat den diesjährigen Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen im Handwerk auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München gewonnen. Die Innovation soll ab Mai in Serie produziert und vertrieben werden, erklärt Jens Düwel, der Kopf hinter der Entwicklung. Die Tapete heißt mpo heat® und heizt mit Niederspannung, erläutern Düwel und sein Sohn Hennes Röseler. Weitere Vorteile: Die Heiztapete kann einfach verklebt, übertapeziert, gebohrt, gefliest oder gestrichen werden.

Attribute, die den Preisgeber, das Bundeswirtschaftsministerium, überzeugten. Was man in Berlin nicht weiß: Tüftler Düwel streitet seit Jahren mit einem ehemaligen Geschäftspartner. Düwels Vorwürfe: Jörg Sinnig, erfolgreicher Unternehmer aus Roggentin bei Rostock (unter anderem Gründer des IT-Unternehmens SIV AG), baue Heizsysteme mit seinen, Düwels, Produktionsverfahren. Sämtliche Produkte habe er erfunden, so Düwel. 2016 habe er die Wandheizung entwickelt, bei einem Innovationspreis 2018 dann Sinnig kennengelernt. Der hätte sich dann an Düwels Firma beteiligt. Er selbst, so Düwel, sei später gegen seinen Willen aus dem gemeinsamen Unternehmen gedrängt worden. Zudem gebe es bis heute Mietschulden und Schäden, die Sinnig nicht bezahlt hätte.

Jörg Sinnig weist Vorwürfe zurück

Jörg Sinnig, Geschäftsführer der Smart Grey technologies GmbH in Roggentin, weist die Vorwürfe weit von sich. Und schießt zurück: Derzeit prüfe seine Firma im Zusammenhang mit Jahresabschlüssen, inwieweit das Handeln von Düwel und seiner Lebensgefährtin, die als Geschäftsführer bei der Smart-Grey-Tochterfirma Heka arbeiteten, geschäftsschädigend war. Fakt ist: Sinnigs Unternehmen bietet mit dem seit Herbst 2021 in Schwerin produzierten Heizsystem Ambiena ebenfalls ein Produkt für ökologisches Heizen an.

Jörg Sinnig mit einem Heizpaneel, das mit einer druckfähigen Spezialpaste versehen ist. © Quelle: Frank Söllner

Wichtigster Unterschied: Das Heizsystem besteht nicht aus Tapeten, sondern aus Paneelen. Diese können in Wände oder Decken integriert, verspachtelt, verputzt, tapeziert, gefliest oder auf Wände und Decken aufgesetzt werden. Dann werden sie mit einer Steuereinheit für die Stromversorgung verbunden und seien danach sofort betriebsbereit.

Sinnig: Kein Streit um Patente

Einen Patentstreit, so Sinnig, gebe es zwischen den beiden Firmen nicht. „Unseren Patentanwälten liegen keine Angaben darüber vor, ob Herr Düwel oder ein anderes Familienmitglied ein eigenes Patent angemeldet haben, das eventuell mit dem unseren kollidiert“, betont Sinnig. Trotz wiederholter Aufforderungen und Fristsetzungen sei von Seiten der Firma mpo-tec keine Auskunft darüber erteilt worden. Und dies, obwohl es dazu juristisch eine Verpflichtung gebe. Unabhängig davon gratuliere er der mpo-tec GmbH zum Bundespreis, erklärt Sinnig.

Tüftler Düwel sieht sich im Recht

Düwel, eigentlich Malermeister, sieht sich im Recht. Aber eigentlich habe er derzeit andere Prioritäten – schließlich stehe er kurz vor dem Produktionsstart seiner Heiztapete. In den letzten Monaten sei es gelungen, „eine innovative, technische Tinte mit Großflächendruckern zu kombinieren“. Digitaldruck ermögliche eine gleichmäßige Oberfläche zur Vermeidung heißer Stellen und die Herstellung großer Stückzahlen. Das Interesse sei enorm, die Auftragsbücher seien voll. Auch auf der Messe in München habe man „von morgens bis abends“ mit Interessenten gesprochen. Jetzt würden unter anderem die Verpackungen kreiert.

Der Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk wurde in diesem Jahr an insgesamt drei Unternehmen übergeben. „Wir fördern vor allem die Firmen“, erklärt ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Die Beziehungen zwischen ehemaligen Gesellschaftern spielten bei der Preisvergabe kaum eine Rolle. Der Preis wird seit 1989 verliehen, in diesem Jahr von Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert.