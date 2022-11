﻿Streit um Lange Straße in Rostock: Pianohändler gibt auf

Das Piano Centrum in der Rostocker Langen Straße verlässt die Rostocker Innenstadt. Inhaber Klaus Kreutzer kritisierte die Umwandlung in eine Fahrradstraße. Jetzt sucht er neue Räume.

Rostock. Nach 21 Jahren schließt das Piano Centrum Rostock in der Langen Straße sein Geschäft. Durch den Umbau der Tiefgarage und den Wegfall der Ladezone lasse sich das Unternehmen an dieser Stelle nicht mehr wirtschaftlich betreiben, sagt Inhaber Klaus Kreutzer. Ganz aufgeben will der Klaviermeister allerdings nicht. „Ich suche ein neues Ladenlokal“, sagt Kreutzer. Das müsse nicht unbedingt in der Innenstadt liegen.

Der Händler und Klavierstimmer kritisierte immer wieder die seiner Meinung nach falsche Verkehrs- und Innenstadtpolitik. Kreutzer setzte sich mit anderen Händlern gegen die Fahrradstraße in der Langen Straße ein und gegen eine Sperrung von Vogelsang und Krämerstraße für den Verkehr. Noch im Mai kündigte der Unternehmer eine Klage gegen die Fahrradstraße an.

„Bei mir werden im Jahr 200 Klaviere angeliefert“, sagt Kreutzer. Er habe sich bei der Eröffnung seines Geschäfts bewusst für diesen Standort entschieden, weil sich Ladezone und Tiefgarage vor der Tür befanden. Spätestens Anfang März will er seinen Betrieb in neuen Räumen weiterführen.

Wiro weist Kritik des Unternehmers zurück

Auch auf seinen Vermieter, die Wiro, ist der Klavierhändler nicht gut zu sprechen. Sein Ladenlokal besteht aus vier Einzelflächen, für die es separate Verträge gibt. Die Hauptfläche kündigte er selbst, zwei Teilflächen hätte er gern behalten, als Lager und Werkstatt. Doch die habe ihm wiederum die Wiro gekündigt. Von einem kommunalen Unternehmen hätte er sich mehr Unterstützung für Gewerbebetriebe in der Stadt erhofft. Die Wiro, der fast die gesamte Lange Straße gehört, vernachlässige die ansässigen Läden, der Leerstand nehme zu.

Wiro-Sprecher Carsten Klehn weist die Vorwürfe zurück. Vom Parkhausumbau betroffenen Mietern wurde die Miete gesenkt, Möglichkeiten für Lieferverkehr seien geschaffen worden, etwa durch den Abbau einer Bank. Bei den gekündigten Fläche handle es sich um Nebenflächen, die mit den Hauptflächen verbunden seien. Kreutzer habe lange auf Anfragen nicht reagiert, dann habe die Wiro die Nebenflächen gekündigt.

Dass sich die Wiro nicht für die lokale Wirtschaft einsetze, weist Klehn „sehr scharf zurück“. Es habe immer Gesprächsangebote gegeben, die aber nicht angenommen worden seien. Der Leerstand in der Langen Straße gehe außerdem zurück, der Einzug neuer Mieter stehe unmittelbar bevor.