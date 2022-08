Rostock / Bad Doberan. Soll die Mecklenburgische Bäderbahn Molli zukünftig bis nach Warnemünde fahren? Darüber wollen Rostocks Ausschüsse am Mittwoch in einer gemeinsamen außerplanmäßigen Sitzung beraten. Doch schon vorab sorgt das Thema für Wirbel in den sozialen Netzwerken. Bürger aus Rostock und Bad Doberan stehen dem Vorhaben mit gemischten Gefühlen gegenüber.

Derzeit verkehrt die Nostalgiebahn ausschließlich zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan. Aus einer im Jahr 2019 in Auftrag gegebenen Studie der Technischen Universität Dresden geht nun hervor, dass eine Streckenerweiterung nach Rerik und Warnemünde möglich wäre. Dabei würden die Gleise nicht nur für die Traditionsbahn, sondern auch für einen modernen Schienenverkehr ausgebaut werden.

Attraktivität der Region Rostock stärken

„Eine tolle Idee“, findet Marion Engelmann. Die Rostockerin lebt und arbeitet seit mittlerweile 15 Jahren an der Warnow. Die Umgebung kenne sie in- und auswendig, wie sie berichtet. Die Vorstellung, mit dem Molli von Bad Doberan bis ins Ostseebad Warnemünde fahren zu können, zaubert ihr ein Lächeln ins Gesicht. „Das wäre doch ein Highlight für die gesamte Region“, sagt die 36-Jährige. „Damit würden mit Sicherheit wieder mehr Touristen auf die Ortschaften entlang der Küste aufmerksam werden. Nach Jahren der Pandemie haben die ansässigen Unternehmen das dringend nötig.“

Rolf Zimmermann stimmt ihr zu: „Wenn wir wollen, dass sich Urlauber bei uns wohlfühlen, müssen wir über die Städtegrenzen hinausdenken und ein flächendeckend attraktives Angebot schaffen“, so der Rostocker. „Mit einer Dampflok bis zum Leuchtturm, was gibt es Schöneres?“

Auch die Studie bestätigt: Mit dem Streckenausbau könnten die Potenziale für den öffentlichen Verkehr ausgeschöpft, die Attraktivität der anliegenden Gemeinden durch eine Bahn-Anbindung gesteigert, der Anteil der An- und Abreise mit der Bahn erhöht, die touristischen Attraktionen und Ausflugsmöglichkeiten erweitert werden. Darüber hinaus würde sich durch einen Streckenausbau eine Alternative für Autofahrten entlang des Gleisverlaufs ergeben.

Doberaner sind gegen Molli-Streckenerweiterung

Eine Einschätzung, die bei vielen Bad Doberanern für Unverständnis sorgt. „Der Molli gehört zu Doberan, Heiligendamm, Wittenbeck und Kühlungsborn, aber nicht zu Rerik und Warnemünde“, schreibt Christian Baumgart auf Facebook. „Zumal die jetzige Mollistrecke auch einen historischen Hintergrund hat und man dies auch nicht ändern sollte“, ergänzt Anton García.

„Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, als ich die Kosten gesehen habe. Es gibt doch nun wirklich Wichtigeres als die Erweiterung der Strecke nach Warnemünde. Und es gibt genug öffentliche Verkehrsmittel, um nach Warnemünde zu kommen“, meint indes Jennifer Vera Irma Slepnow.

Risiko für Doberaner Haushalt unkalkulierbar

Ähnlich sieht es Bad Doberans Bürgermeister Jochen Ahrens. Denn: Das Gesamtinvestitionsvolumen für den Streckenausbau belaufe sich derzeit auf fast 110 Millionen Euro. „Am Ende werden es bestimmt viele Millionen mehr werden“, betont er. Nicht einkalkuliert seien nämlich unter anderem die Kosten für den Unterbau, die Leitungsverlegung, die einzelnen Bahnsteigzugänge, andere Bauwerke sowie die Personal- und Betriebskosten.

Größter Gesellschafter der privaten Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH ist der Landkreis Rostock. Auch die Städte Bad Doberan und Kühlungsborn sind beteiligt. „Die Stadt Bad Doberan ist Anteilseigner mit 19,7 Prozent. Das Risiko für den Doberaner Haushalt ist viel zu groß und unkalkulierbar“, führt Ahrens fort.

Darüber hinaus seien die einzelnen Orte durch den öffentlichen Nahverkehr mit Bussen verbunden. „Warum soll eine Zuglinie gebaut werden, wenn es funktionierende Buslinien gibt?“ Zumal der größte Teil der geplanten Strecke ohnehin nicht vom Molli, sondern von einem ganz normalen Regionalzug befahren werden würde.

Öffentlichen Nahverkehr stärken

„Mein großer Traum ist es, den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei zu machen. In Doberan ist uns das mit dem kostenfreien ‚Citybus‘ gelungen, die Fahrgastzahlen haben sich mehr als verdoppelt“, sagt der Bürgermeister weiter. „Lasst uns das Geld doch lieber in den kostenfreien öffentlichen Nahverkehr stecken, gerne auch in Wasserstoffbusse.“

Und Rostocks Politiker, was sagen sie im Vorfeld der außerplanmäßigen Sitzung am Mittwochabend zu dem Vorhaben? Vorerst nichts. Über die Pläne seien sie noch nicht informiert worden, wie Eva-Maria Kröger von den Linken und Rainer Albrecht von der SPD bestätigen. „Grundsätzlich befürworten wir den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Da wir aber die Hintergründe dieses Projektes nicht kennen, können wir uns dazu noch nicht positionieren“, erklärt Albrecht.