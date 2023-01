﻿Streit um offene Rechnungen in Rostocks Südstadt Center: Bleiben Rewe, Rossmann und Tedi dicht?

Die Firma, die bisher in der Einkaufspassage für Sicherheit sorgte, legt offenbar wegen ausstehender Zahlungen ihre Arbeit nieder, berichten Mieter der Ladenflächen. Der Center-Chef lässt über einen Anwalt mitteilen, dass ein reibungsloser Betrieb garantiert sei.

Rostock. Der Parkplatz ist bereits gut gefüllt und mehr und mehr Autos drängen um kurz nach 9 Uhr morgens in die verbleibenden Lücken am Rostocker Südstadt Center. Auch vor dem Eingang herrscht Betrieb, denn es ist Markttag. Frisches Obst und Gemüse, Käse, Wurst- und Backwaren sind bei den Kunden gefragt. Auch in der Einkaufspassage sind schon am Vormittag viele Menschen unterwegs, um kleinere und größere Besorgungen zu machen. So weit scheint alles normal zu sein. Doch offenbar brodelt es hinter den Kulissen des Südstadt Centers.