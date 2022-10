﻿Streit um Rostocks Kohlekraftwerk: Bleibt der Meiler noch Jahre am Netz?

Der OB-Wahlkampf in Rostock nimmt langsam Fahrt auf: Die Zukunft des Steinkohlekraftwerks im Seehafen hat die erste echte Debatte zwischen den Kandidaten ausgelöst. Denn der erste prominente Kandidat fordert jetzt, die Laufzeit des Meilers zu verlängern – weil es in Rostock sonst kalt wird.

Rostock. Eigentlich sollte in etwas mehr als zwei Jahren Schluss sein mit den großen weiß-grauen Wolken über dem Seehafen. Das Aus des Steinkohlekraftwerkes in Rostock forderten Linke und Grüne noch im Frühjahr 2021 und auch das Aktionsbündnis „Rostock kohlefrei“. Doch genau diese Entscheidung will Michael Ebert als Erstes kassieren, sollte er im November die Oberbürgermeister-Wahl gewinnen. Der Kandidat von CDU, FDP und UFR will, dass Rostocks Steinkohlekraftwerk auf unbestimmte Zeit am Netz bleibt – und dass die Hansestadt weiterhin Fernwärme aus dem Kraftwerk abnimmt.

Prompt löst Ebert damit den ersten richtigen Schlagabtausch im OB-Wahlkampf aus. Denn von seinen Mitbewerbern gibt es bereits Gegenwind. Allen voran von Eva-Maria Kröger, der Chefin der Rostocker Linken: „Kohle hat keine Zukunft.“ Rückendeckung für Eberts Idee kommt überraschenderweise von den Grünen.

Rostocker Kraftwerk soll weiterlaufen – vorerst

„Die Diskussionen um die Abschaltung des Steinkohlekraftwerks schon im Jahr 2025 sorgen für unnötige Verunsicherungen. Das Kraftwerk ist die einzige regelbare Anlage in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Wir brauchen es für die Versorgungssicherheit“, so Ebert. Die Sicherheit der Energieversorgung in der Hansestadt – aus Sicht des Polizeichefs, der OB werden will, muss sie höchste Priorität für den neuen Verwaltungschef haben.

Ebert forderte eine „Wärmegarantie“ für Schulen und Kitas. „Gerade in den vergangenen zweieinhalb Jahren haben wir zu selten Politik aus den Augen der Kinder gemacht. Deshalb haben Kinder, Jugendliche und Familien jetzt Vorrang.“ Auch den Kohleausstieg will er kippen. Vorerst jedenfalls. „Wir müssen mit Bund und Land jetzt und nicht erst in drei Jahren darüber reden, ob die bisher gesetzten Fristen vielleicht zu knapp sein könnten.“

Alternativen zum Kraftwerk Welche Alternativen hat Rostock zum Steinkohlekraftwerk? Michael Ebert fordert in seinem Energie-Notfallplan, dass die Stadt endlich eine Solar-Pflicht für alle öffentlichen Gebäude einführt: „Wir brauchen mehr klimaneutral erzeugte Energie. Bei weiter steigenden Strompreisen ist es eine Investition, von der Rostock zügig profitieren kann.“ Und zwar sollen Bürger ganz direkt profitieren: „Ich möchte, dass mit dem Strom, den die Stadt produziert, zum Beispiel das kostenlose Laden von E-Autos ermöglicht wird. Modellprojekte zeigen, wie etwa Straßenlaternen als Ladesäulen genutzt werden können.“ Grünen-Kandidatin Müller will hingegen, dass Rostock zügig seinen „Wärmeplan“ umsetzt – zum Beispiel eine Wärmepumpe, die Energie der natürlichen Wärme der Fäkalien im Rostocker Klärwerk nutzt. Die Bundestagsabgeordnete hat noch weitere Ideen: Auch die Müllverbrennung im Seehafen soll künftig Fernwärme liefern. Außerdem: „Solardächer auf öffentlichen Gebäuden reichen da längst nicht aus. Die Stadt muss künftig deutlich mehr Flächen für Solaranlagen nutzen – und zum Beispiel große öffentliche Parkplätze mit Solaranlagen überdachen.“ Müller nennt die Stellflächen an der Jugendherberge in Warnemünde oder am Groß Schwaßer Weg als mögliche Standorte.

Ebert geht aber noch weiter: Der Beschluss der Bürgerschaft, dass die Stadtwerke AG ab 2024 keine Fernwärme mehr aus dem Steinkohlekraftwerk abnehmen darf, sei „gefährlich“, so Ebert. Denn immerhin fast 40 Prozent des Wärmebedarfs deckt das Kraftwerk. Der Rest wird in Marienehe aus Gas erzeugt. Doch Gas ist knapp. Und teuer. „Die Fernwärme ist im Steinkohlekraftwerk ein Nebenprodukt, sie fällt so oder so an.“ Rostock müsse diese Wärme auch künftig abnehmen dürfen. „Sie ist ein wichtig, damit die Menschen in unserer Stadt nicht frieren müssen.“

Rostocker Kraftwerk heizt mit Kohle aus Kolumbien

Bisher wurde das Steinkohlekraftwerk größtenteils mit Kohle aus Russland befeuert. Damit ist Schluss: Anfang Juni wurde das letzte Schiff mit 62 000 Tonnen russischer Kohle entladen – das reicht rechnerisch nicht mal für einen Monat. Denn 3000 bis 4000 Tonnen Kohle verbrennt der Meiler pro Tag.

Michael Ebert will Rostocker Oberbürgermeister werden. Er wird im Wahlkampf von der CDU, FDP und UFR unterstützt. © Quelle: Ove Arscholl

Der Energieversorger EnBW aus Karlsruhe (Baden-Württemberg) – ihm gehört zusammen mit der Kölner RheinEnergie das Kraftwerk in Rostock – hatte bereits Ende 2021 begonnen, alternative Quellen für den umstrittenen Brennstoff zu suchen. Die Kohle für die Hansestadt kommt mittlerweile aus Kolumbien, Südafrika und den USA. Auch aus Afrika und Australien will EnBW sich beliefern lassen.

OB-Kandidatin der Linke: „Kohle hat keine Zukunft“

Der parteilose Polizeichef hat mit seiner Forderung jedenfalls erstmals in diesem Wahlkampf eine echte Debatte entfacht: "Das Kraftwerk läuft noch und die kommenden zwei Winter ergibt es Sinn, die Wärme zu beziehen. Trotzdem müssen wir akzeptieren, dass Kohle keine Zukunft hat. In diesen schwierigen Zeiten sollten wir beim Thema Energiesicherheit kein Wahlkampfgetöse machen", so Linken-Kandidatin Eva-Maria Kröger. Auch der parteilose OB-Bewerber Niels Burmeister lehnt Eberts Vorstoß ab: "Die kolumbianische Kohle hat einen deutlich geringeren Brennwert als die russische – und teurer ist sie auch noch. Das kann also keine Dauerlösung sein."

Robert Uhde (parteilos) würde mit den Betreibern des Kraftwerks sofort in Verhandlungen eintreten – "um Wärme für den kommenden Winter preisgünstig einzukaufen". Bisher kaufen die Stadtwerke die Abwärme nur dann, wenn sie "zuheizen" wollen oder müssen: "Diese Regelungen müssen fallen." Im Klartext: Alles nutzen, was das Kraftwerk bietet. Jörg Kibellus (parteilos) will lieber einen anderen Weg gehen: "Die Stadt muss Anreize schaffen, damit Eigentümer auf saubere eigene Energie-Quellen umsteigen – auf Erdwärme, Wärmepumpen oder Hybrid-Heizungen, zum Beispiel." Rebecca Thoß (Biertrinkerinnen-Union) sagt lediglich: "Ich bin nur für Bier zuständig."

OB-Kandidat der AfD: „Haben noch keine Alternative“

Grünen-Kandidatin Claudia Müller hingegen schlägt sich auf Eberts Seite: "Angesichts der Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine ist es sinnvoll, eine Fristverlängerung zu prüfen." Zumindest für die Abnahme der Fernwärme aus dem Kraftwerk.

Und auch aus anderen Richtungen gibt es Rückendeckung für Ebert. "Ich bin kein Fan von fossilen Energieträgern – und auch nicht von Atomkraft. Aber im Moment haben wir nun mal noch keine Alternative", sagt Michael Meister (AfD). Alina Kreis (parteilos) meint: "Bis wir die erneuerbaren Energien so weit ausgebaut haben, dass sie Rostock sicher versorgen können, brauchen wir das Kraftwerk." Auch Niklas Zimathis (parteilos) urteilt: "Wir müssen die Laufzeit des Kraftwerks verlängern. Wir haben kurzfristig keine andere Lösung."

„Wenn wir in Rostock nicht frieren wollen, geht es nicht ohne Kraftwerk“, sagt auch der parteilose Kandidat Holger Luckstein. Karol Langnickel (parteilos) meint: „Ich bin nicht glücklich mit der Kohle. Aber was sollen wir machen? Wir müssen als Stadt die Pläne für den Wasserstoff-Hafen vorantreiben. Notfalls mit eigenen Mitteln, ohne Private.“ Matthias Bräuer (ebenfalls parteilos) meint: „Das Kraftwerk macht uns in MV ein wenig unabhängiger.“ Carmen-Alina Botezatu (SPD) kontert nüchtern: „Ebert schlägt nichts Neues vor. Derzeit prüfen die Stadt und die Stadtwerke bereits, ob es sinnvoll und notwendig sein könnte, die Nutzung des Steinkohlekraftwerkes generell zu verlängern.“ Jens Kaufmann (parteilos) antwortete nicht auf eine OZ-Anfrage zu dem Thema.