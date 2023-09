﻿Streit um verkaufsoffenen Sonntag in Rostock: Viele Leser befürchten wenig Interesse an der Aktion

Hansestadt sucht neue Führungskraft

Mit der Stadtplanung ist Rostocks Bürgerschaft schon lange unzufrieden. Auch das Amt für Mobilität funktioniert nicht wie erhofft. Oberbürgermeisterin Kröger will deshalb die Verwaltung umbauen: Zwei Amtsleiter sollen gehen, ein neuer Zukunftschef her. Was der verdienen soll, was die Rathaus-Chefin besser machen will.