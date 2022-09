﻿Streit um Warnemünder Werft: Blockiert die Bundeswehr 1000 neue Jobs?

In Berlin droht ein Minister-Streit um die Warnemünder Werft: Die belgische Smulders-Gruppe will weiterhin Offshore-Plattformen an der Ostsee bauen. Platz wäre genug – neben dem neuen Marine-Arsenal. Doch das Verteidigungsministerium zögert. Wirtschaftsminister Habeck, die Landesregierung und auch die Stadt machen jetzt Druck.

Rostock. Blockiert das Verteidigungsministerium in Berlin mehr als 1000 neue Jobs für Rostock? Nach OZ-Informationen will der belgische Stahlbau-Riese Smulders nach wie vor große Teilflächen der ehemaligen MV Werften in Warnemünde übernehmen – um in direkter Nachbarschaft zum neuen Marine-Arsenal Plattformen für Offshore-Windparks zu bauen. Smulders hat sein Interesse in einem Brief an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erneuert, will so schnell wie möglich Klarheit.

Während Habeck und auch die Landesregierung in Schwerin sich hinter den Kulissen bereits nachdrücklich für die Belgier ausgesprochen haben sollen, zögert aber das Lambrecht-Ministerium. Erst müsse geprüft werden, ob die Bundeswehr den Platz an der Kaikante benötige.