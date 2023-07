﻿Strenge Regeln für Fotografen bei Apache 207 in Rostock: Lieber PR als echte Berichterstattung?

Rostock. Als Konzertfotograf im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG erlebt man viel – lernt auch mal Musik jenseits der eigenen Vorlieben kennen. Oft höre ich Sätze, wie: „Du hast es gut, kommst überall gratis rein!“ Das stimmt zwar, ist aber nur die halbe Wahrheit – denn es ist ein wirklich entscheidender Unterschied, ob man zum Arbeiten hingeht oder um das Konzert zu erleben. Für Letzteres kaufe ich mir lieber Tickets und genieße den Abend voll und ganz.

Mit der Kamera im Schlepptau sieht das oft anders aus. Fotografiert werden dürfen – das hat sich seit Jahrzehnten so eingebürgert – in den meisten Fällen nur die ersten drei Titel. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem sollen die Besucher nicht mehr als notwendig beeinträchtigt werden. Nachvollziehbar. Schließlich bekommt man als Fotograf mitunter Zutritt zum Bühnengraben und steht dann den Menschen in der ersten Reihe direkt vor der Nase.

Außerdem ist die Beschränkung auf den Konzertbeginn auch für die weitere Arbeit zweckmäßig, schließlich soll der Nachbericht bestenfalls schon kurz nach Konzertende inklusive Fotos für die Zeitungsleser online verfügbar sein. Da ist zügige und konzentrierte Auslese, Nachbearbeitung und Beschriftung des Materials gefragt, das dann möglichst schnell via Internet in die Redaktion gelangen muss.

Ärzte, Rammstein, Kelly Family: Strenge Regeln für Fotografen

Doch manchmal gibt es Künstler und Manager, die uns Konzertfotografen – gewollt oder ungewollt – das Leben schwer machen. Manchmal ist der Bühnengraben tabu – dann ist ein gutes Teleobjektiv gefragt, wenn etwa vom Mischpult oder Rollstuhl-Podest aus fotografiert wird. Und dann gibt es jene Termine, bei denen eine Vielzahl von Regeln aufgestellt wird, die mitunter weit in die freie und unabhängige Berichterstattung eingreifen.

Dabei habe ich oft das Gefühl, dass je cooler ein Künstler in seinem Auftritt wirkt, umso restriktiver seine Regularien ausfallen. Als Beispiele seien hier mal Die Ärzte, Kiss oder Rammstein genannt, aber auch die Kelly Family. Abgesehen von dem berechtigten Interesse der Künstler, die Hoheit über die Herstellung von Fanartikeln zu behalten, halte ich die Einschränkung der Berichterstattung, wie das Verbot der Archivierung, der Weitergabe an andere Redaktionen oder die Beschränkung auf bestimmte Publikationskanäle für fragwürdig.

Management von Apache 207 gibt nur sechs Fotos frei

Schließlich sind die Konzerte öffentlich zugänglich und es besteht ein berechtigtes Interesse an der Berichterstattung. Beim Konzert von Apache 207 am Freitag hatte ich die Bilder vor Veröffentlichung dem Management vorzulegen. Feder-Musik hatte sich vertraglich zusichern lassen, dass eine Freigabe erfolgen muss. Auf Nachfrage wurde erklärt, es gehe darum, dass der Künstler in der Öffentlichkeit nur mit Sonnenbrille bekannt ist und auch bleiben solle. Eine Erkennbarkeit der Augen sei tabu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von 25 vorgelegten Bildern, die alle diese Vorgabe erfüllten, wurde jedoch 19 die Freigabe verweigert – ohne Angabe von Gründen und ohne weitere Diskussion. So wurde etwa DJ Rawdriguez aussortiert, der das Vorprogramm gestaltete. Er sollte in der Berichterstattung einfach nicht auftauchen.

Die Gesamtübersicht von der Bühne gehörte zu den sechs freigegebenen Bildern des Apache-Konzerts. © Quelle: Ove Arscholl

Unter den sechs verbleibenden Konzertfotos fanden sich zwei Bühnen-Totalen. Bilder, auf denen Apache 207 tatsächlich erkennbar ist, blieben lediglich vier übrig. Später stellte das Management noch eigene Bilder zur Verfügung. Man stelle sich vor, Politiker bekämen Gelegenheit, selbst zu entscheiden, wie sie in den Medien erscheinen und brächten gleich selbst die ihnen genehmen Bilder mit. Der Aufschrei wäre groß.

