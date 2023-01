﻿Ungewöhnlich viele Fälle von Scharlach und Angina bei Kindern in MV – Antibiotika oft nicht verfügbar

Im Januar sind laut Kinderärzten vermehrt Fälle von Streptokokken im Nordosten aufgetreten. Das Problem: Diese lösen typische Kinderkrankheiten wie Scharlach aus – können durch den akuten Mangel an Medikamenten aber derzeit nur schwierig behandelt werden.

Steffen Büchner, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte MV - Kinderarzt in Güstrow. Er behandelt zurzeit ungewöhnlich viele Scharlach- und Angina-Fälle.

Rostock. Das Robert Koch-Institut (RKI) registriert zurzeit einen „ungewöhnlich steilen Anstieg“ von Infektionen durch Streptokokken. Die Erreger können Krankheiten wie Scharlach oder Angina auslösen. Kinderärzte sorgen sich vor allem, weil die Streptokokken-Welle jetzt auf einen akuten Antibiotika-Mangel trifft.

„Gruppe-A-Streptokokken-Infektionen sind in Deutschland gemäß Infektionsschutzgesetz nicht meldepflichtig. Daher liegen dem RKI nur begrenzt Daten zu Erkrankungen vor“, heißt es beim RKI. Überhaupt scheint es schwierig, die A-Streptokokken-Welle anhand von Fallzahlen zu erfassen. Wegen der fehlenden Meldepflicht gebe es auch beim Landesgesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommern keine verlässlichen Daten. Bei großen Krankenkassen wie der Barmer arbeite man an Analysen, handfeste Aussagen zu Fallzahlen können aber auch dort noch nicht abgerufen werden.

Scharlach und Angina – sonst erst im Frühjahr

Dass die A-Streptokokken-Welle längst den Nordosten erreicht hat, spüren vor allem die Kinderarztpraxen im Land. „Scharlach- und Angina-Zeit ist normalerweise erst im Frühsommer“, erklärt Steffen Büchner, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte MV.

Die Gruppe der sogenannten A-Streptokokken können Erkrankungen wie Scharlach, Angina, Lungenentzündung, Hirnhautentzündung, invasive Gewebeinfektionen, Neugeborensepsis bis zur Blasenentzündung auslösen.

„Momentan ist ein für die Saison überaus starker Anstieg für Scharlach und Angina zu beobachten. Anders als im europäischen Ausland sehen wir jedoch keinen starken Anstieg bei den invasiven, lebensgefährlichen Streptokokken-Infektionen“, sagt der Güstrower Kinderarzt. Und weiter: „Prekär ist, dass der Anstieg dieser Infektionen auf den derzeitigen Mangel an Arzneimitteln trifft“, so Büchner. Zum Beispiel seien Antibiotika der ersten Wahl wie Penicillin als Saft oder Tabletten häufig nicht verfügbar.

Ärzte greifen zu Reserve-Antibiotika für multiresistente Keime

„Ärzte müssen hier teilweise zu Reserve-Antibiotika greifen, die eigentlich für multiresistente Keime vorbehalten sind und nicht für diese relativ häufige Kinderkrankheit eingesetzt werden sollten“, betont der Kindermediziner. Weiterhin bestehe anhaltend der bereits bekannte Mangel an Fiebermedikamenten. Hinzu kommt, dass die Diagnose von Erkrankungen durch Streptokokken massiv erschwert wird, weil die Schnelltests zurzeit europaweit ausverkauft sind.

Scharlach ist eine Entzündung der Mandeln verbunden mit einem feinfleckigem Hautausschlag und gilt als klassische Kinderkrankheit. Die Scharlach-Bakterien, also die A-Streptokokken, kommen weltweit vor und sind hochgradig ansteckend. Daher tritt die Erkrankung immer wieder gehäuft in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten oder Schulen auf. In der Regel werden die Erkrankungen mit Antibiotika behandelt.