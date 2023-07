Strohmiete bei Güstrow in Flammen – Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Leben im Alter

Rund 2236 Euro im Monat: Die Pflegeheimkosten in MV explodieren

Die Kosten für einen Platz im Pflegeheim steigen in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin stark an – laut Deutscher Presse-Agentur sogar stärker als in anderen Bundesländern. Die Eigenanteile für die Pflege im Heim schnellen in die Höhe.