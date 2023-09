Strohmiete bei Rostock brennt – Kinder unter Verdacht

Kostenfrei bis 10:00 Uhr lesen

Vom Rettungsring bis zum Fensterrahmen

An diesem Flohmarkt kommt man in Zinnowitz an den Wochenenden kaum vorbei: Bis zu 50 Händler verkaufen an der B111 fast alles, was das Trödlerherz begehrt. Einen Schnack gibt es inklusive. Was die Händler und Besucher zu erzählen haben und was auf dem Markt verkauft wird.