﻿Strom-Ausfälle bei Flughafenfest in Laage bei Rostock: Besucher und Schausteller verärgert

Einbruch in Recyclinghof: Rostocker Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Drei Personen sind am Sonnabendmorgen in einen Recyclinghof in Rostock eingebrochen. Zwei Tatverdächtige konnte die von einem Wachdienst alarmierte Polizei im Nahbereich festnehmen.