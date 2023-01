﻿Strom- und Gaspreis-Schock: So viel zahlen Rostocker mehr – und wie es Geld zurück gibt

Strom- und Gaspreisbremse – so funktioniert’s

Ab März greifen die Strom- und Gaspreisbremsen, die auch rückwirkend für Januar und Februar gelten. Verbraucher zahlen dann auf 80 Prozent des durchschnittlichen Verbrauchs zwölf Cent pro Kilowattstunde Gas und 40 Cent pro Kilowattstunde Strom. Bei einem Verbrauch, der über die 80 Prozent hinaus geht, greifen die Preise der Versorger. Als durchschnittlich gilt der tatsächliche Verbrauch vom September 2022. Da im März auch die gedeckelten Preise für Januar und Februar abgerechnet werden, kann es sein, dass Kunden in diesem Monat besonders wenig zahlen müssen. Verbraucher müssen nichts tun, um den Preisdeckel zu bekommen. Versorger und Vermieter passen die Abschlagspreise an. Mieter und Verbraucher sollten nicht selbstständig Zahlungen reduzieren. Rechtlich gesehen geraten sie so in Zahlungsverzug, was weitere Kosten nach sich ziehen könnte. Im schlimmsten Fall könnten Versorger den Anschluss sperren.