13 Millionen Euro investiert

Für rund 13 Millionen Euro hat das Land in der Barther Straße von Stralsund ein neues Polizeigebäude gebaut. Hauptrevier, Kriminalkommissariat und Kriminaldauerdienst sind bereits eingezogen. Zur feierlichen Eröffnung mit jeder Menge Politprominenz konnte man sehen, was in dem Gebäude alles untergebracht ist – OZ zeigt es in einer Bildergalerie.