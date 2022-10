﻿Strompreise in MV steigen 2023: Erste Stadtwerke legen Zahlen auf den Tisch

In Schwerin müssen Verbraucher noch dieses Jahr bis zu 92 Prozent mehr für Strom zahlen als bisher. Andere Versorger in MV legen demnächst ihre neuen Preise vor. Nur die Richtung scheint festzustehen.

Das Anzeigefeld eines Drehstromzählers. Für die Haushalte in Deutschland könnte die Stromrechnung in diesem Jahr höher ausfallen.

Rostock. In den Büros der Stadtwerke in MV rauchen in diesen Tagen die Köpfe. Die Versorger rechnen die neuen Tarifmodelle durch, die ihre Kunden künftig für Strom blechen müssen. Als Erster legte die Schweriner Wemag die neuen Preise auf den Tisch. 50 Prozent mehr müssen Kunden ab 1. Dezember zahlen, teilt das Unternehmen mit. „Drastisch gestiegene Bezugskosten“ machten die Anhebung erforderlich, heißt es.

Einzelne Preise steigen in der Landeshauptstadt sogar noch deutlich stärker an. Der Grundversorgungstarif „Wemag Ökostrom Regional“ kostet laut Internetseite des Versorgers ab Dezember 49,71 Cent je Kilowattstunde. Das entspricht einem satten Plus von 92 Prozent und damit fast einer Verdoppelung des bisherigen Preises. Der ist mit 25,82 Cent zurzeit noch günstiger als bei den meisten anderen Stadtwerken in MV. Einen durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalt mit 2000 Kilowattstunden Jahresverbrauch belastet die Schweriner Preisrunde mit 478 Euro zusätzlich im Jahr.

Strom-Billiganbieter sind in MV vom Markt verschwunden

Auch mit seinen neuen Preisen gehört der Schweriner Versorger noch immer zu den Günstigen. Wer in Schwerin dieser Tage einen neuen Vertrag abschließt, bezahlt mit 57,60 Cent pro Kilowattstunde noch einmal deutlich mehr – jedenfalls ist das der Durchschnittspreis von allen Anbietern, die das Vergleichsportal Verivox in seiner Datenbank auflistet. Deren Zahl ist in den vergangenen Monaten deutlich geschrumpft. Etliche Billiganbieter, die sich früher kurzfristig günstig an den Strombörsen eindeckten, sind mit der Krise verschwunden.

Die Strompreise der Stadtwerke im Überblick © Quelle: OZ-Grafik/Arno Zill

Die OZ hat eine Reihe von Stadtwerken in MV gefragt, wann sie ihre Preise erhöhen wollen. Bei den meisten soll das zum Jahreswechsel geschehen. Wie hoch das Plus ausfallen wird, wollen die kommunalen Versorger nicht sagen. "Das wäre ein Blick in die Glaskugel", erklärt Sprecher Peter Lück von den Rostocker Stadtwerken. Dessen Vorstandschef Oliver Brünnich stellte bereits Anfang September im OZ-Interview "drastische Preissteigerungen bei Strom, Gas und Wärme" zum Jahreswechsel in Aussicht.

Sechs-Wochen-Frist für Preisanhebungen bei Stromanbietern

„Wir wissen noch nicht, wie viel, aber es wird mehr werden“, sagt Steffi Borkmann von den Greifswalder Stadtwerken. In Grevesmühlen heißt es, dass es bereits in den kommenden Tagen zu einer Entscheidung kommen könnte. Die Höhe des Strompreises setzt sich aus vielen Einzelfaktoren zusammen. Und die sind gerade alle in Bewegung. Innerhalb kürzester Zeit kann sich sehr viel ändern. Die Versorger rechnen bis zum Stichtag. Der ist, für eine Anhebung zum 1. Januar, Mitte November. Die Anbieter müssen Preisänderungen sechs Wochen vorher bekanntgeben.

Dass die Schweriner vorgeprescht sind, habe sehr wahrscheinlich mit der Erhaltung von Liquidität zu tun, heißt es in einem anderem Stadtwerk in MV. Wenn es schlecht läuft und die Einkaufspreise für Gas und Strom weiter steil klettern, könnten schon schnell weitere Preisrunden nötig werden.

Mehrwertsteuersenkung entspannt Stadtwerke etwas

Für etwas Entspannung sorgt die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf 7 Prozent rückwirkend zum 1. Oktober. Weil die meisten Stadtwerke Gas zur Stromerzeugung nutzen, wirkt die Steuersenkung auch hier preissenkend. Die Beschaffungs- oder Herstellungskosten machen nur einen Teil des Gesamtpreises aus.

Wie schon beim Benzin und Diesel verteuert der Staat kaum ein anderes Produkt so stark durch Steuern und Abgaben wie den Strom. Neben Umsatz- und Stromsteuer stecken ein halbes Dutzend Entgelte und Umlagen im Arbeitspreis, den jeder zahlen muss. Die Gemeinden bekommen etwa Geld für die Nutzung von Flächen für Leitungen, es wird eine Offshore-Abgabe erhoben und eine weitere zur Finanzierung der Kraft-Wärme-Koppelung.

In Rostock fällt Strom als Nebenprodukt an

Die Rostocker Stadtwerke erzeugen nur einen Teil des Stroms selbst, den ihre Kunden verbrauchen. Die Energie ist ein Nebenprodukt, das bei der Erzeugung von Fernwärme und Warmwasserversorgung anfällt. Weil das Rostocker Steinkohlekraftwerk einen großen Teil des Bedarfs der Hansestadt an Fernwärme mit abdeckt, laufen das Gas- und das Dampfkraftwerk der Stadtwerke nicht ständig. Weil bei Stillstand aber kein eigener Strom anfällt, muss er zugekauft werden.

Ab März oder April kann der Rostocker Versorger seinen Fernwärmebedarf noch weiter senken. Dann soll die neue „Power to Heat“-Anlage ans Netz gehen. Das ist eine Art riesiger Tauchsieder, der heißes Wasser erzeugt, das im neuen riesigen Wärmespeicher gelagert wird. Die nötige Energie soll überschüssigen Wind- und Sonnenstrom in Spitzenzeiten liefern.