﻿Strompreise in MV steigen 2023: Erste Stadtwerke legen Zahlen auf den Tisch

In Schwerin müssen Verbraucher noch dieses Jahr bis zu 92 Prozent mehr für Strom zahlen als bisher. Andere Versorger in MV legen demnächst ihre neuen Preise vor. Nur die Richtung scheint festzustehen.

Rostock. In den Büros der Stadtwerke in MV rauchen in diesen Tagen die Köpfe. Die Versorger rechnen die neuen Tarifmodelle durch, die ihre Kunden künftig für Strom blechen müssen. Als Erster legte die Schweriner Wemag die neuen Preise auf den Tisch. 50 Prozent mehr müssen Kunden ab 1. Dezember zahlen, teilt das Unternehmen mit. „Drastisch gestiegene Bezugskosten“ machten die Anhebung erforderlich, heißt es.

Einzelne Preise steigen in der Landeshauptstadt sogar noch deutlich stärker an. Der Grundversorgungstarif „Wemag Ökostrom Regional“ kostet laut Internetseite des Versorgers ab Dezember 49,71 Cent je Kilowattstunde. Das entspricht einem satten Plus von 92 Prozent und damit fast einer Verdoppelung des bisherigen Preises. Der ist mit 25,82 Cent zurzeit noch günstiger als bei den meisten anderen Stadtwerken in MV. Einen durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalt mit 2000 Kilowattstunden Jahresverbrauch belastet die Schweriner Preisrunde mit 478 Euro zusätzlich im Jahr.