﻿Studium, Schule, Gym – vier junge Rostocker leben für den Kraftsport

Rostock. Fast alles was die Generation unter 30 Jahren so treibt landet auf Social Media. Da bildet auch der Besuch des Fitnessstudios keine Ausnahme – eher im Gegenteil. Während die meisten jungen Menschen vor allem Sport treiben um sich selbst fit und gesund zu fühlen, teilen es andere gerne auf ihren Sozialen Kanälen wie TikTok oder Instagram.

Vier junge Menschen aus Rostock erzählen in von ihren Erfahrungen mit dem Kraftsport und warum oder warum gerade nicht, sie ihre Fortschritte auf Social Media teilen.

Rostocker Student ist auf Kraftsport umgestiegen

Der 19-jährige Carl studiert an der Universität Rostock Sozialwissenschaften. Neben dem Studium geht er sechs Mal pro Woche für rund zwei Stunden ins Rostocker Fitness-Studio FitX in der Südstadt: Kurzhanteln, Langhanteln, Klimmzüge, Dips – klassisches Krafttraining. Früher ist er Rad gefahren und hat Basketball gespielt. Er sagt: „Ich habe gewechselt, weil man Fitness auch im Winter machen kann. Außerdem war ich unzufrieden mit meinem Körper.“

Carl Beuer (19) aus Rostock macht Überzüge an einer Maschine im Rostocker FitX. © Quelle: Martin Börner

Angefangen hat er bei 1,86 Meter Körpergröße mit 88 Kilo. Er hat seine Ernährung komplett ungestellt, schläft bewusster und mehr, trinkt keinen Alkohol, raucht nicht. Und wiegt jetzt mit weniger Körperfettanteil 92 Kilo. Carl sagt: „Ich poste nichts, weil ich noch nicht so aussehe, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich so aussehe, dann ja. Seitdem ich trainiere, geht es mir besser, ich fühle mich besser, selbstbewusster, disziplinierter, ausgeglichener und bewusster. Durchs Training habe ich meinen Körper kennengelernt – und mich selbst.“

Rostocker ist Fitnesscoach und macht seinen Bachelor

Bennit studiert als dualer Student an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit in Saarbrücken auf Bachelor im Fitnesstraining und arbeitet im Rostocker Sports Club als Fitnesscoach. Die Lizenzen hat der 21-Jährige vor anderthalb Jahren gemacht. Seit drei Jahren trainiert Bennit sechs Mal pro Woche im Gym. Er wiegt bei 1,90 Meter Größe 93 Kilo. Einhundert sollen es werden. „Früher habe ich 63 Kilo gewogen. Ich habe als Kind schon immer viel Sport getrieben – Fußball, Basketball, Leichtathletik. War dabei aber immer sehr dünn.“

Bennett Gau, Trainer im SportsClub Rostock, trainiert seine Schulten mit Kurzhanteln im SportsClub Rostock. © Quelle: Martin Börner

Fitnesstraining sei zu einer Art Sucht geworden – im positiven Sinne. „Ich fühle mich einfach gut, wenn ich mich bewege“, sagt Bennit. Der Fitnesssport habe sich enorm verändert. Es gehe nicht nur um dicke Muckis, sondern vielmehr um Athletik. Er sagt: „Ich habe mit American Football angefangen. Dafür brauche ich einen gelenkigen Körper, der gut einstecken kann. Sport ist für mich aber nicht nur Bewegung, sondern eine Lebenseinstellung, eine Form von Spiritualität.“

Abiturient aus Rostock will Psychologe werden

Der 17-jährige Matti geht noch zur Schule, bastelt gerade an seinem Abitur. Der Rostocker Schüler möchte mal Psychologe werden und braucht dafür einen Abi-Schnitt von 1,2 bis 1,4. Sonst wird er nicht fürs Studium zugelassen. Der junge Mann wirkt sehr fokussiert. Er geht seit 2020 vier bis fünf Mal pro Woche neben der Schule zum Fitnesssport und spielt außerdem in der Kreisliga Fußball – Stürmer beim PSV Rostock. Da kann auch ein guter Body nicht schaden. Matti ist 1,86 Meter groß, wiegt 78 Kilo. „Mein Ziel sind 85 Kilo bei gleichem Körperfettanteil“, sagt er.

Matti Garbe (17) aus Rostock trainiert seine Schultern mit Kettlebells im Fit X Rostock. © Quelle: Martin Börner

Der junge Sportler macht am liebsten klassisches Langhantel- und Kurzhanteltraining, dazu Liegestütz, Klimmzüge, Dips, Planks, Burpees und ähnliche Übungen aus dem Freeletics-Sport. Für ihn spielt Social Media dabei aber eher eine untergeordnete Rolle: „Ich poste selten was, aber auch außerhalb vom Sport. Ja, es stimmt, ich will schon gut aussehen. Aber nicht zum Posen, für andere, eher für mich. Und ich will mich gut fühlen. Das tue ich, wenn ich Sport treibe.“

17-Jähriger trainiert sechs Mal pro Woche im Gym

Ben ist 17 Jahre und lernt in Laage Maschinen- und Anlagenführer. Bei 1,90 Meter wiegt er 81 Kilo. Seit 14 Monaten trainiert der junge Rostocker im Sports Club und hat mehr als 20 Kilo Muskeln zugelegt. Sein Ziel: 100 Kilo. Dafür trainiert Ben sechs Mal die Woche. Drei Tage, einen Tag Pause, wieder von vorn. Ben hat seine Ernährung komplett umgestellt.

Er sagt: „Ich achte darauf, viel Gemüse, Fleisch, Obst, Fisch, Ballaststoffe, Proteine, Supplements wie Createston und Muscle-Shakes, die man fürs Training braucht, zu mir zu nehmen.“ Chips oder Pizza? Eher die Ausnahme. Alkohol gibt es ein bis zwei Mal im Jahr auf ’ner Party – sehr in Maßen.

Simon Johannsson macht Klimmzüge im SportsClub Rostock, um seinen Rücken zu trainieren. © Quelle: Martin Börner

Ben sagt: „Was bringt es mir, wenn ich täglich trainiere und mir Alkohol reinpfeife? Das Training ist zwar ’ne Quälerei. Aber ich fühle mich einfach nicht gut, wenn ich nicht trainiere. Ich war mit 58 Kilo bei 1,90 Meter ein ziemlich dünner Hering und wurde gehänselt. Jetzt krieg’ ich Komplimente und Zuspruch, was wir Selbstbewusstsein gibt.“

