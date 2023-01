﻿Sturm an der Ostsee: Hier gibt es Überflutungen in Rostock

Stege unter Wasser, Wander- und Radwege gesperrt: Der Sturm der vergangenen Tage macht sich rund um die Warnow mit einem Naturschauspiel bemerkbar. Zum ersten Mal herrscht dort „Land unten“. Was überflutet worden ist, wann die nächsten Höchststände erwartet werden.

Rostock. Entspannt am Gehlsdorfer Ufer sitzen? Unmöglich! Joggen, Radfahren an der Warnow – ebenfalls keine Chance. Die Warnow ist am Sonntag an weiten Stellen des Rostocker Stadthafens über die Ufer getreten. Wege wurden überspült, Bänke und Stege versanken im Fluss. Schuld ist das erste Hochwasser des Jahres an der Ostsee.