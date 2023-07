Sturm in MV: Segelfahrten bei Warnemünder Woche abgesagt – Polizei warnt vor Bootstouren

Bummelmeile auf der Seepromenade

Die Warnemünder Woche ist neben Rostocks Hanse Sail die maritime Veranstaltung schlechthin an der Ostsee und hat neben Events am Strand auch kulinarisch und für Shopping-Lustige viel im Angebot. Günstig oder teuer? Was erwartet Urlauber und Einheimische? Was kosten Bratwurst, Crêpes, Fischbrötchen?