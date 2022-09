﻿Sturmwarnung lässt Warnemünder kalt: „Der Sommer ist wohl endgültig vorbei“

„The Voice“-Coach in Rostock: Wo Fans Peter Maffay treffen können

In der ProSieben-Show „The Voice of Germany“ fördert der Sänger als Coach den Musik-Nachwuchs. In Rostock steht der Tabaluga-Erfinder selbst im Rampenlicht. Mit seiner Freundin stattet er der Hansestadt einen Besuch ab. Wann und wo Sie ein Autogramm bekommen können.