Kostenfrei bis 16:00 Uhr lesen

Suche nach Immobilie

Aktuell befindet sich die Leitstelle des Landkreises Rostock in einem historischen Gebäude in Bad Doberan. Die Räume, in denen Notrufe eingehen und Katastrophenfälle koordiniert werden, sind sanierungsbedürftig. Nun gibt es erste Signale für den Umzug in ein neues Gebäude.