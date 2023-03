﻿Rekordverdächtig: Rostocker Hebamme hilft mehr als 8000 Babys auf die Welt

Tausenden Babys hat Kerstin Wilde in den vergangenen Jahrzehnten geholfen, das Licht der Welt zu erblicken. Nun geht die leitende Hebamme der Rostocker Südstadtklinik in Rente. Welche Fälle sie bis heute nicht vergessen hat, welcher Moment ihr Tränen in die Augen treibt und was sich die 64-Jährige für ihre Kollegen wünscht.

Rostock. Mit vorsichtigen Schritten betritt Kerstin Wilde am Dienstagnachmittag den Kreißsaal im Rostocker Südstadtklinikum. In ihren Armen hält die leitende Hebamme ein Neugeborenes – einen kleinen Jungen. Die 64-Jährige wiegt ihn sanft hin und her. Als der wenige Tage alte Sprössling plötzlich seine Mine verzieht, streichelt sie ihm behutsam über die Wange. Dabei flüstert sie: „Ah Hasi, alles sehr aufregend hier, nicht wahr?“ Der kleine Bub entspannt sich, streckt seine Ärmchen in die Luft.

Es sind Momente wie dieser, die Kerstin Wilde regelmäßig ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern, sie gleichzeitig aber auch ein wenig sentimental werden lassen. Schätzungsweise mehr als 8000 Geburten hat die erfahrene Hebamme in den vergangenen Jahrzehnten betreut. Darunter die ihrer eigenen Enkelkinder. Wie viele Babys es insgesamt gewesen sind, das kann die erfahrene Hebamme nicht mehr mit Gewissheit sagen. „Bei 5000 habe ich aufgehört mitzuzählen“, gesteht sie mit einem Augenzwinkern.

Rostockerin ist Hebamme aus Leidenschaft

Der Säugling in ihrem Arm ist einer ihrer letzten Schützlinge. Das ist sicher. Denn in wenigen Tagen verlässt Kerstin Wilde das Südstadtklinikum, geht nach über 40 Jahren im Berufsleben in Rente. Dabei erinnert sie sich noch gut an den Beginn ihrer Laufbahn. Den Entschluss, Hebamme zu werden, habe sie bereits früh gefasst. „Ich kann gar nicht sagen, was mich konkret dazu bewogen hat. Schon während meiner Schulzeit wusste ich einfach, dass das der richtige Weg für mich ist.“

Und den verfolgte Kerstin Wilde zielstrebig. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie in ihrer Heimatstadt zunächst eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Anschließend widmete sie sich der 18-monatigen Zusatzausbildung zur Fachhebamme. „So war das damals üblich“, erklärt sie. Ins Berufsleben startete sie schließlich im März 1979.

Doch es ist nicht dieses, sondern ein anderes Datum, das ihr besonders im Gedächtnis geblieben ist. Nämlich: der 10. Dezember 1978, der Geburtstag ihres allerersten Schützlings. Noch heute bekommt sie Gänsehaut bei dem Gedanken daran, wie sie den kleinen Raik nach mehreren Stunden der Unterstützung endlich in den Händen hielt. „Ich war anfangs so aufgeregt, aber diesen Moment werde ich nie vergessen.“

Es folgten zahlreiche weitere Entbindungen, die sie betreute: natürliche Geburten, Kaiserschnitte und auch Sturzgeburten. „Jede von ihnen war etwas ganz Besonderes“, betont Kerstin Wilde. Am meisten freue sie sich immer wieder auf den Moment, in dem die Eltern ihr Baby zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. „Da vergießt man schon gerne ein Tränchen.“

Neben all den Glücksmomenten berge der Beruf aber auch viele Herausforderungen. Mehrfach musste sie in den vergangenen Jahren miterleben, wie Eltern nicht vor Freude, sondern aus Trauer weinten. „Stillgeburten gehören leider auch zu unserem Alltag dazu. Besonders da kommt es dann auf ein gutes Einfühlungsvermögen an“, so Wilde. „Unsere Aufgabe ist es in solchen Fällen, für die Familien da zu sein und ihnen die Situation so erträglich wie nur möglich zu machen.“

Gänsehautmomente bis zum letzten Arbeitstag

Nie werde sie vergessen, wie ein Elternpaar Monate nach ihrem schweren Schicksalsschlag auf sie zukam und sich für ihren Trost bedankte. „Das hat mir unheimlich viel bedeutet und gezeigt, dass ich in diesem Beruf richtig bin.“ Das Südstadtklinikum, den Ort, an dem sie einen Großteils ihres Lebens verbrachte, verlässt Wilde daher, wie sie sagt, mit gemischten Gefühlen. „Ich bin stolz auf das, was ich hier mitaufgebaut habe und die Arbeit, die wir hier tagtäglich geleistet haben. Ich werde es vermissen.“

Nun aber sei es an der Zeit, zu gehen. Wilde möchte es ab sofort etwas ruhiger angehen lassen. Für ihre Kollegen wünscht sie sich vor allem eines: mehr Wertschätzung seitens Politik und Bevölkerung. „Und Gänsehautmomente bis zum letzten Tag“. So sei es bei ihr gewesen. „Schöner geht es doch gar nicht.“