﻿Letztes Heimspiel des Jahres: SV Warnemünde will abliefern

2. Volleyball-Bundesliga Nord: Die Ostseestädter wollen gegen den VV Humann Essen zurück in die Erfolgsspur. Aktuell hat der SV Warnemünde jedoch mit Personalproblemen zu kämpfen.

Rostock. Die aktuelle Krankheitswelle macht auch vor den Zweitliga-Volleyballern des SV Warnemünde nicht halt. „Wir haben es immer noch nicht ganz überstanden. Fünf bis sechs Spieler sind noch nicht fit. Das ist eine schwierige Situation“, hadert SVW-Coach Jozef Janosik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nichtsdestotrotz wollen die Ostseestädter (8. Platz/12 Punkte) im letzten Heimspiel des Jahres überzeugen und einen Sieg einfahren. Am Sonntag empfangen sie den VV Humann Essen (10./7). Anpfiff in der Rostocker Ospa-Arena ist um 16 Uhr.

Nach zwei siegreichen Spielen in Serie folgte in der Vorwoche eine 0:3-Niederlage beim Tabellenführer TuS Mondorf. Nun wollen die Warnemünder zurück in die Erfolgsspur – keine einfache Aufgabe. „Essen ist ein sehr unberechenbarer Gegner. Sie spielen gut und konnten ihre letzten beiden Partien gewinnen“, meint Janosik. Und weiter: „Wir müssen mit unseren Aufschlägen Druck machen und versuchen, ihre Hauptangreifer aus dem Spiel zu nehmen.“