Rostock. Drei Niederlagen in Serie – das hat es bei Hansa in der 2. Liga unter Jens Härtel bisher noch nicht gegeben. Seit dem 1:3 in Düsseldorf und einem erneut schwachen Auftritt steht beim Fußball-Zweitligisten jetzt alles auf dem Prüfstand: System, Personal und auch Trainer Jens Härtel. Nach mittlerweile sechs Niederlagen in neun Pflichtspielen der Saison ist der Erfolgsdruck im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (Sonnabend, 13 Uhr) enorm: Schafft Hansa gegen den Aufsteiger nicht die Wende, dürfte es ungemütlich werden.

Härtel: Erfolge aus den zurückliegenden Jahren zählen nun nicht mehr

Der Trainer: Jens Härtel ist wegen seiner Verdienste bisher unantastbar. Mit ihm kehrte nach vielen Jahren der Tristesse der Erfolg nach Rostock zurück, er schaffte die Zweitliga-Rückkehr mit Hansa und in der vergangenen Saison den Klassenerhalt. Es habe "in den wichtigen Momenten viel gepasst", sagte der Sachse unmittelbar vor dem Düsseldorf-Spiel in einem Interview mit sport1.de. "Aber es geht weiter. Die Erfolge aus den zurückliegenden beiden Jahren zählen nun nicht mehr", weiß Härtel und will bei Hansa deshalb "neue spannende Ideen entwickeln".

Wie groß sein Kredit bei der Vereinsführung ist – unklar. Sportchef Martin Pieckenhagen ließ sich mit Härtels letzter Vertragsverlängerung trotz des gemeisterten Klassenerhalts sehr viel Zeit, verwies aber jüngst noch mal darauf, dass die „Kontinuität auf verantwortlichen Positionen“ dem Verein sehr zugutekomme. Und dazu gehört natürlich der Trainer, der mit einer Amtszeit von drei Jahren und acht Monaten einer der dienstältesten im deutschen Profifußball ist. Nur Christian Streich (Freiburg, 2011), Urs Fischer (Union Berlin, 2018), Frank Schmidt (Heidenheim, 2007), Joe Enochs (Zwickau, 2018) und Horst Steffen (Elversberg, 2018) sind bei ihren Vereinen noch länger im Amt. „Ich würde gerne noch eine Weile da bleiben“, sagte Härtel gegenüber sport1.de. Man sei aber „schnell weg“, wenn der Erfolg ausbleibe.

Kehrt Hansa zurück zur Vierer-Abwehrkette?

Das System: Der Coach hat es sich im Sommer zur Aufgabe gemacht, seine Elf flexibler auszurichten. In der Vorsaison hatten die Rostocker über weite Strecken in einem 4-2-3-1-System gespielt. Mit der Viererkette in der Abwehr und John Verhoek als einziger Sturmspitze hat der FCH ziemlich souverän den Klassenverbleib erreicht. Mittlerweile haben sich die Gegner auf den Spielstil der Ostseestädter eingestellt.

In der Vorbereitung entschied sich Härtel, auf das 3-5-2-System umzustellen. Mit Dreierkette in der Defensive und zwei Angreifern sollten die Rostocker schwerer ausrechenbar sein. Mit drei Siegen in den ersten fünf Ligaspielen schien der Plan aufzugehen. Niederlagen in Karlsruhe (0:2), gegen Hannover (0:1) und in Düsseldorf ließen dann aber Zweifel an der Dreierkette aufkommen. Hinten geriet Hansa – auch durch individuelle Patzer – in Bedrängnis, vorne gingen die Mecklenburger oft uninspiriert und ideenlos zu Werke.

Für Härtel „gibt es ein paar generelle Sachen, gerade, was die Grundordnung betrifft“, die er in dieser Woche überdenken will. Eine Rückkehr zum 4-2-3-1 schließt er nicht aus. In Düsseldorf hatte der Trainer nach der Pause bereits auf Viererkette umgestellt. „Phasenweise haben wir es ganz ordentlich gemacht, aber insgesamt war es trotzdem zu wenig“, urteilte Härtel, dessen Umstellung mit dem zwischenzeitlichen Anschlusstor durch Lukas Fröde zunächst auch Wirkung zeigte. Doch durch einen Fehler von Rick van Drongelen vor dem 1:3 nahmen sich die Gäste wieder selber aus dem Spiel.

Von den zwölf Neuzugängen hat bisher kaum einer gezündet

Das Personal: Hier liegt wohl Hansas Hauptproblem. Von den zwölf externen Neuzugängen hat bisher kaum einer gezündet. Nach den Gründen dafür dürften die Verantwortlichen nicht erst seit dem Düsseldorf-Spiel fahnden. Für Sebastien Thill, in der vorigen Saison noch mit Sheriff Tiraspol in der Champions League unterwegs, wurde es am Sonnabend besonders hart: Härtel nahm den Luxemburger bereits vor der Halbzeitpause vom Platz. Das sei "ein bitterer Moment" für den Mittelfeldmann gewesen, sagt Härtel, aber er habe handeln müssen. "Ich hatte das Gefühl, dass wir etwas verändern müssen", erklärt der Coach, zumal er nicht die Hoffnung gehabt habe, dass sich Thill noch würde steigern können. Der 28-Jährige sollte den nicht eingeplanten Abgang von Hanno Behrens (nach Indonesien) kompensieren. In seinen bislang sieben Auftritten ist der Nationalspieler aber noch ohne Torbeteiligung geblieben.

Auch Hansas Last-Minute Neuzugänge haben Anlaufschwierigkeiten. Lob gab es in Düsseldorf vom Trainer für Anderson Lucoqui: „Er hat das ordentlich gemacht und uns ab und zu noch mal gerettet.“ Rick van Drongelen, der bei der Entstehung des 1:3 eine unglückliche Figur machte, musste sich Kritik anhören: „Er war nicht so stabil wie letzte Woche.“ Dong-gyeong Lee kam nach seiner Einwechslung nicht über ein paar gute Ansätze hinaus.

Einer der bislang wenigen Lichtblicke bei den Neuverpflichtungen ist Kai Pröger, der in Düsseldorf den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Fröde vorbereitete. Der Ex-Paderborner watschte gleich die ganze Mannschaft ab: „Es hat in der ersten Halbzeit vorne und hinten nicht gepasst, auf allen Positionen.“

Mentalität, Aggressivität, Intensität – das alles hat zuletzt gefehlt

Woran es Hansa, besonders auswärts, mangelt, haben wohl alle Beteiligten erkannt: Mentalität, Intensität, Aggressivität. Das habe man in Düsseldorf „gar nicht oder nur ansatzweise auf den Platz gebracht“, kritisiert Härtel, und Kapitän Markus Kolke fordert für die am Dienstag beginnende Trainingswoche: „Das Spiel muss mit klaren Worten und ganz einfach analysiert werden, dass es jeder versteht, was wir spielen wollen und für was der FC Hansa Rostock steht.“

Die Negativserie: Drei Niederlagen am Stück hat es in der 2. Liga unter Härtel bisher nicht gegeben. Dass der Trainer die Mannschaft aus einem länger andauernden Leistungstief wieder herausführen kann, hat er in der 3. Liga bewiesen: Im November 2019 und im Dezember 2020 ging Hansa drei Mal in Folge als Verlierer vom Platz und schaffte die Wende. In der Aufstiegssaison gelang das besonders eindrucksvoll: Drei Pleiten in Serie folgten damals acht Spiele ohne Niederlage (sieben Siege, ein Unentschieden).

Trotz des gefährlichen Abwärtstrends steht Hansa mit neun Punkten und Tabellenplatz zwölf aktuell immer noch besser da als zum gleichen Zeitpunkt der vorigen Saison (sieben Punkte, Platz 15). „Das ist eine schwierige Phase für uns“, sagt Härtel: „Wir müssen uns zusammenrappeln, um gegen Magdeburg ein anderes Gesicht zu zeigen.“ Danach hat der Trainer wegen der Länderspielpause zwei Wochen Zeit, um an den vielen Defiziten zu arbeiten.

Von Johannes Weber und Sönke Fröbe