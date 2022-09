﻿Attacke am Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen: Neue Erkenntnisse zur Flüssigkeit

Die Attacke auf einen Bewohner des Sonnenblumenhauses nach dem friedlichen Gedenken an die Schande von Lichtenhagen beschäftigt die Rostocker Polizei noch immer. Jetzt hat sie weitere Details bekannt gebeben, mit was für einer Flüssigkeit der Mann angegriffen wurde.

Rostock-Lichtenhagen: Die Polizei hat nach dem Angriff am Sonnenblumenhaus Reste der Flüssigkeit am Fenster gesichert.

Rostock. Knapp zwei Wochen ist es her, da hatten die friedlichen Demonstrationen rund um den 30. Jahrestag des ausländerfeindlichen Pogroms in Lichtenhagen ein Nachspiel: Ein 25-Jähriger, der während der Demo von seinem Balkon im Sonnenblumenhaus den Hitlergruß gezeigt haben soll, wurde in der Nacht von maskierten Unbekannten in seiner Wohnung überfallen und mit einer "scharfen" Flüssigkeit attackiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt kommt heraus: Ja, es war mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Chili- oder Tabasco-Sauce, die dem Mann arge Schmerzen zufügte.

Untersuchung der Flüssigkeit im LKA-Labor

„Die ersten Ergebnisse der Untersuchung im Kriminallabor des Landeskriminalamtes liegen jetzt vor und wir können ausschließen, dass es sich um eine Säure gehandelt hat“, sagte Tobias Gläser, Sprecher des Polizeipräsidiums in Rostock. Bei der Substanz habe es sich um ein „organisches Material“ gehandelt, „wie zum Beispiel in scharfen Saucen enthalten ist“. Noch seien die Täter aber nicht gefasst wurden: „Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion ermittelt akribisch – wegen gefährlicher Körperverletzung“, so Gläser.