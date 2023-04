﻿Rostocker Firma setzt auf hybride Wind- und Solaranlagen: So funktioniert’s

Rostock. Strahlende Sonne und viel Wind – beste Voraussetzungen für die Firma Wind-Projekt, um am Tag der erneuerbaren Energien eine hybride Wind- und Solarkraftanlage vorzustellen. Anlässlich des bundesweiten Aktionstages hat das Rostocker Unternehmen zu einer ihrer Energieanlagen in der Nähe des Rostocker Güterverkehrszentrums eingeladen und über die Zukunft alternativer Energiequellen informiert.

Diese seien schon immer ein wichtiges Thema gewesen und sind es jetzt besonders, findet Tobias Bölke, zweiter Geschäftsführer von Wind-Projekt: „Wir haben jetzt in Deutschland die letzte Atommeile abgeschaltet, also brauchen wir dringend erneuerbare Energien.“ Besonders in MV gebe es die besten Voraussetzungen dafür: „Entweder weht der Wind oder die Sonne scheint, eines von beidem ist meist vorhanden.“

Rostocker Firma entwickelt Wind-Photovoltaik-Anlage

Dass beides kombinierbar sei, das wolle die Firma mit ihrer ersten Wind-Photovoltaik-Anlage zeigen. Diese besteht sowohl aus einer Windturbine als auch aus Solarpanels und ist so in der Lage, beide Quellen gleichzeitig zu nutzen. Tom-Ole Heinzelmann, der an der Projektplanung mitwirkte, erklärt: „Beide Anlagen haben denselben Netzanschlusspunkt und speisen an derselben Stelle Strom ein.“

Die 91 Meter hohe Windkraftanlage beim Güterverkehrszentrum ist bereits 2014 ans Netz gegangen. Die Erweiterung, die Solarpanels rund um das Windrad, wurden am 21. März in Betrieb genommen. Gebaut wurden sie von der Rostocker Firma Enertek.

Die Zukunft der Stromversorgung in MV sei also hybrid, betont Carlo Schmidt, Inhaber von Wind-Projekt: „Die erneuerbaren Energien Sonne und Wind sind unruhige Gesellen“, sagt er. „Das große Ziel wird es also sein, beide zusammenzuführen und für uns nutzbar zu machen.“

Autarke Energieversorgung in MV immer relevanter

Reinhardt Meyer, Landesminister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit besuchte die Veranstaltung ebenfalls. Er sieht viele Gründe, schnellstmöglich alternative Energiequellen auszubauen. „Natürlich Klimaschutz und CO2-Vermeidung, das ist ganz selbstverständlich“, erklärte er.

Aber auch autarke, regionale Energieversorgung werde immer relevanter. „Mit dem Krieg in der Ukraine und der Energiekrise wird jedem klar, wie wichtig es ist, sich selbst zu versorgen“, so der Minister. Ein weiterer Grund: „Wertschöpfung und Industrie – da, wo es günstigen Strom gibt, siedeln sich große Unternehmen an.“

Die Firma Wind-Projekt plant deshalb bereits die weitere Erschließung von Windeignungsgebieten, erklärt der zweite Geschäftsführer Tobias Bölke. „Wir prüfen regelmäßig die Machbarkeit in verschiedenen Regionen.“ Bereits im vergangenen Jahr baute die Firma eine Windkraftanlage bei Bernstorf im Landkreis Nordwestmecklenburg. „Jetzt haben wir die Genehmigung für drei weitere Mühlen in diesem Eignungsgebiet und das wollen wir im nächsten Jahr umsetzen.“