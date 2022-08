Der Sommer 2022 geht zu Ende, gezählt sind die Tage mit vollem Strand und Bad in der Ostsee. In sommerliche Urlaubsstimmung kommen kann man in Rostock-Warnemünde trotzdem. An einem Ort im Ostseebad kann man sich derzeit nämlich wie in Italien oder Spanien fühlen. Unser Tagestipp für Dienstag (30. August 2022)

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket