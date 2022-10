﻿Blitzkritik zu Tahnee in Rostock: Schrille Comedy im Moya

Rostock. Auf vielen deutschen Comedybühnen zu Hause, aus dem Fernsehen bekannt: Tahnee überzeugte am Donnerstagabend auch ihr Rostocker Publikum. Dass Taneeh lesbisch ist, daraus macht sie keinen Hehl. Im Gegenteil, es ist ein wichtiger Teil ihres Programms. So kam auch der Titel ihres Programms zustande: „Vulvarine“, ein Wortspiel, mit dem Tahnee sich selbst als einen weiblichen Superhelden erschafft.

Mit einem solchen Selbstbewusstsein kam Tahnee auch in Rostock auf die Bühne. Sie beherrscht das Comedy-Handwerkszeug: von guter Menschenbeobachtung über Wortwitz bis hin zu Parodien. Dazu setzt die 30-Jährige ihren Körper ein, kann sich geschickt bewegen und eine ganze Bühne füllen. Manchmal kommt auch die Technik zur Hilfe – wenn zum Zweck der Dramatisierung etwas Hall auf die Stimme gelegt werden muss zum Beispiel.

Tahnee nimmt in Rostock kein Blatt vor den Mund

Außerdem kann Tahnee (eigentlich: Tahnee Schaffarczyk) aus einem reichen Anekdotenschatz schöpfen, den sie zielgerichtet einsetzt, selbst dann wenn die Ereignisse die eigene Mutter oder wichtige Freundinnen betrifft. Es ist fast egal, ob das alles wirklich so passiert ist, auf der Bühne wird daraus eine endlose Themenkette, die vor allem eins zu sein hat: lustig. Manchmal auch etwas schrill.

So spottet Tahnee nicht nur über andere, sie hat zu sich selbst auch ein entspanntes Verhältnis, was bedeutet, dass sie sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Manchmal bezog sie in Rostock auf liebevolle Weise auch ihr Publikum mit ein. Die Gabe, blitzschnell immer wieder in neue Rollen zu schlüpfen, machte Tahnee so unwiderstehlich – auch am Donnerstagabend in Rostock.