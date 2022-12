﻿Taizé in Rostock: Tausende Jugendliche aus aller Welt feiern für Frieden und Klimaschutz

Fünf Tage beten, singen, feiern: Fast 5000 junge Christen aus aller Welt treffen sich bis Sonntag in Rostock. Das Festival soll das Miteinander verbessern, so die veranstaltende Taizé-Gemeinschaft. Sogar UN-Generalsekretär Guterres lobt das Event an der Warnow. An 36 Orten in der gesamten Region gibt es Veranstaltungen.

Bruder Alois, Oberhaupt der Taizé-Gemeinschaft, mit Pastor Albrecht Jax in der Rostocker Hansemesse einen Tag vor dem Europajugendtreffen

Rostock. In Rostock beginnt am Mittwoch mit dem 45. Europäischen Taizé-Jugendtreffen eines der größten ökumenischen Religions-Events weltweit. Die Veranstalter von der französischen Taizé-Gemeinschaft wollen bis einschließlich Sonntag mit knapp 4000 angemeldeten Besuchern aus 49 Ländern den Jahreswechsel in der Hansestadt feiern. Zusätzlich werden rund 1000 zusätzliche Tagesgäste bei den insgesamt gut drei Dutzend Veranstaltungen erwartet.

Von Rostock aus soll ein „Zeichen der Solidarität“ für die Ukraine in die Welt gehen, sagte Bruder Alois, Oberhaupt der Taizé-Ordensbruderschaft, der direkt aus dem kriegsgeplagten Land nach MV reiste. UN-Generalsekretär António Guterres sprach in einer Grußbotschaft nach Rostock von einem „Leuchtfeuer der Hoffnung, des Friedens und der Barmherzigkeit“.

Bis Sonntag finden im Rahmen des Treffens in der Region von Ribnitz-Damgarten bis Wismar an 36 Orten Veranstaltungen und Workshops zu Themen wie Glaube, Religion, Krieg, Frieden, Klimaschutz und Gesellschaft statt. Zentrum des religiösen Festivals ist die Hansemesse in Rostock, mit gemeinsamem Essen, Gebeten und Gottesdiensten. Der Alt-Bundespräsident Joachim Gauck wird am Freitag eine Veranstaltung leiten.

Rostock für das Treffen eigentlich zu klein

Nach Angaben der Taizé-Gemeinschaft ist Rostock eine der kleinsten Städte, in denen das Europäische Jugendtreffen seit seiner Gründung 1979 stattfand. Frühere Treffen waren unter anderem in Barcelona, Wien, Berlin, Paris, Prag und Brüssel – mit teilweise mehr als 100 000 Teilnehmern. Eine Herausforderung sei auch die geringe Zahl der Kirchenmitglieder in MV. „Es geht bei dem Treffen nicht darum, Menschen zu missionieren“, sagt Albrecht Jax, Taizé-Beauftragter im Kirchenkreis Mecklenburg und evangelischer Pfarrer aus Bad Doberan.

Dialog und Vertrauen stehen im Vordergrund

Das Treffen soll das Miteinander der gesamten Gesellschaft voranbringen, so der Taizé-Chef Bruder Alois. Der Dialog aller Menschen und das Vertrauen zueinander stünden im Vordergrund, egal ob jemand Mitglied einer Kirche sei oder nicht. „Wir brauchen einander“, sagt Taizé-Oberhaupt Bruder Alois, der mit bürgerlichem Namen Alois Löser heißt.

Knapp die Hälfte der Gäste reist aus dem Ausland an, darunter drei Besucher aus Russland. Die Unterbringung in den fünf Tagen übernehmen knapp 1000 Familien und Privathaushalte in der Region. Ein Hotel stellt kostenlose Zimmer für Rollstuhlfahrer bereit, berichtet Sarah van Laar von der Organisationsgruppe des Treffens.

Busfahrer unterbrechen ihren Urlaub

Für die Verpflegung der Teilnehmer ist die Schweriner Mühlenbäckerei zuständig. In der Region Rostock sei kein Unternehmen bereit gewesen, den Auftrag zu übernehmen, so die Schweriner Firma. Auch der Transport der vielen tausend Teilnehmer mit Sonderfahrten zwischen den 36 Veranstaltungsorten ist eine Herausforderung, erklärt Stephan Wiedmer vom Verkehrsverbund Warnow. Bus- und Bahnfahrer, die unbedingt helfen wollten, unterbrachen sogar ihren Urlaub und sie legen Sonderschichten ein.