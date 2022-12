﻿Europa zu Gast in Rostock: Was die Hansestadt beim Taizé-Treffen erwartet

So viele internationale Gäste hat Rostock nicht einmal bei Kreuzfahrtanläufen: Mehr als 4200 Jugendliche aus Europa und anderen Teilen der Welt treffen sich Ende Dezember auf Einladung der Taizé-Gemeinde in der Hansestadt. Das Programm ist offen für alle und es werden noch Gastgeber gesucht.

Pastor Albrecht Jax, Studentin Charlotte Nielen und Bruder Richard (v.l.) organisieren das Taizétreffen in Rostock, zu dem Ende Dezember mehr als 4000 Teilnehmer aus aller Welt erwartet werden.

Rostock. Wenn Charlotte Nielen an Riga denkt, muss sie lächeln. In der lettischen Hauptstadt hat sie an einem Treffen der Taizé-Gemeinde teilgenommen. „Die Begegnung mit tausenden anderen jungen Menschen aus aller Welt werde ich nicht vergessen. Genau so wenig wie die Freundlichkeit meiner Gastgeber“, erzählt die 26-Jährige.

Nun will die junge Frau aus Rösrath bei Köln auch anderen solche Erinnerungen ermöglichen. Charlotte ist deshalb eine der Ehrenamtlichen, die seit September in Rostock das diesjährige Taizé-Treffen vorbereiten, das vom 28. Dezember bis 1. Januar in der Hansestadt zu Gast sein wird.

4200 Besucher beim Taizé-Treffen in Rostock erwartet

Am Donnerstag war Anmeldeschluss – und rund 4200 junge Erwachsene aus Europa, aber auch aus Südkorea, Ägypten oder Brasilien haben ihr Kommen angekündigt. Diese Zahl ist weit von Rekorden entfernt, schließlich waren in den bisherigen Austragungsorten oft mehr als 10 000 und 1992 sogar einmal über 100 000 Teilnehmer da.

„Solche Zahlen streben wir aber gar nicht mehr an, denn gerade die kleinere Form bietet die Chance auf noch intensivere Begegnungen und Austausch“, sagt Bruder Richard von der christlichen Taizé-Gemeinschaft, deren Gründer die Treffen vor 45 Jahren ins Leben rief. „Es ging ihm schon damals um Versöhnung und eine Zukunft des Friedens. Anstatt darüber ein Buch zu schreiben, wollte er mit den europäischen Jugendtreffen lieber ein lebendiges Zeichen dafür setzen“, erklärt Bruder Richard die Hintergründe.

Gerade angesichts von Krieg und Krisen seien diese Ansätze heute wichtiger denn je. Das Jugendtreffen, dessen Teilnehmer zwischen 18 und 35 Jahre alt sind, soll dazu beitragen, das Verständnis und das Miteinander unter den Menschen zu fördern, Vorurteile abzubauen und Vertrauen zu schaffen.

Aus ihren bisherigen Treffen hat auch Charlotte, die gerade ihr Studium der Katholischen Theologie beendet hat, genau diese Werte mitgenommen. Die Zusammenkünfte seien aber offen für alle, „es gibt keine Grenzen durch Konfession oder Sprachbarrieren“, erzählt die Ehrenamtlerin.

Gastgeber für Taizé-Besucher im Raum Rostock gesucht

Die angemeldeten Teilnehmer sollen im Idealfall privat unterkommen. „Wir wollen keine Massenunterkünfte, sondern Gastgeber, die sich auf den Austausch einlassen“, sagt Bruder Richard. Um den internationalen Besuchern auch in den Unterkünften ein Gefühl von Gemeinschaft zu geben, werde darum gebeten, mindestens zwei Teilnehmer pro Quartier aufzunehmen. „Es muss kein eigenes Gästezimmer vorhanden sein, Platz auf dem Boden reicht. Alle bringen Isomatten und Schlafsäcke mit.“ Schön wäre aber, wenn die Gastgeber an den vier Tagen des Treffens jeweils ein einfaches Frühstück bereitstellen könnten. „Und am 1. Januar ein Mittagessen“, ergänzt Charlotte.

Für rund ein Viertel der Teilnehmer gebe es schon Unterkünfte, erklärt Pastor Albrecht Jax, der zum Organisationsteam gehört. Er ist aber zuversichtlich, dass sich noch Gastgeber finden. "Erfahrungsgemäß melden sich in den letzten Wochen vor den Treffen nochmals zahlreiche Menschen, die ein Quartier anbieten." Das geht unter anderem per E-Mail an info@taizerostock.de.

Um ein Programm für die jungen Erwachsenen müssten sich die Gastgeber aber nicht kümmern. Das übernehmen zahlreiche Gemeinden in den Gastorten, die zwischen Wismar und Tessin sowie Warnemünde und Güstrow verteilt liegen. Ab mittags starten die Teilnehmer des Taizé-Treffens dann zur Rostocker Hansemesse, wo es verschiedene Workshops gibt, bis ein Abendgebet den Tag abschließt.

Taizé-Programm in Rostocker Hansemesse ist offen für alle

„Das Programm in der Hansemesse ist offen für alle Interessierten und auch alle Altersgruppen. Wer aus der Region dazukommen möchte, kann das ohne Anmeldung tun“, lädt Bruder Richard ein. Die genauen Inhalte der Workshops sollen noch vor Beginn des Treffens veröffentlicht werden. „Die Themenbereiche sind aber klar, es geht um Glaube, Gesellschaft, Kunst und Kultur“, sagt er.

Charlotte Nielen freut sich schon darauf, dass es nun bald losgeht und mehrere tausend Teilnehmer aus aller Welt nach Rostock kommen. „Eine Chance auf solche Begegnungen hat man ja sonst kaum, wenn man nicht gerade eine Europareise macht“, sagt sie schmunzelnd und widmet sich wieder den Vorbereitungen.