﻿Schlafplätze, Suppen, Sicherheit: Was Sie zum Taizé-Treffen in Rostock wissen sollten

Erster Taizé-Gottesdienst in der St.-Nikolai-Kirche Grevesmühlen

Die Organisatoren des Rostocker Taizé-Treffens müssen nur halb so viele Teilnehmer unterbringen wie erwartet. Die Stadt Rostock hatte Schlafplätze in Schulen angeboten, die aber nicht benötigt werden. Eine Herkulesaufgabe ist die Essenversorgung der Teilnehmer. Darum kümmert sich ein Bäcker, der nicht in der Nähe ist.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket