﻿Taizé-Treffen in Rostock: 5000 junge Menschen nehmen Abschied

Nach fünf Tagen ist am Neujahrswochenende das 45. Europäische Taizé-Jugendtreffen in Rostock zu Ende gegangen. 5000 junge Menschen verschiedenster Konfessionen aus der ganzen Welt waren gekommen. Was sie über das Taizé-Treffen sagen und wie sie sich bei ihren Gastgebern bedankten.

Rostock. Umarmungen, Händeschütteln und auch manche Träne – die Teilnehmer des 45. Europäischen Jugendtreffens von Taizé nahmen am Sonntag Abschied von ihren Gastgebern. Vom 28. Dezember bis 1. Januar hatte Rostock rund 5000 Jugendliche aus aller Welt empfangen. Nun ging es zurück nach Hause.

Kofferpacken hieß es auch für Philipp Schlaus (20), Katholik aus Koblenz. Doch ehe er in den Zug stieg, nahm er noch an einem Gottesdienst in der Kirche von Lichtenhagen-Dorf teil: „Es war mir ein Bedürfnis, mich auch auf diese Weise von der evangelischen Gemeinde zu verabschieden, die mich und andere Teilnehmer des Treffens so herzlich aufnahm und liebevoll betreut hat. Ich wohnte mit neun anderen Teilnehmern bei einer Gastgeberin, bei der wir uns sehr wohl gefühlt haben.“

Treffen verschiedenster Konfessionen und Konfessionsloser

Obwohl es Schlaus und seine Freunde wieder gen Heimat zog, ließen sie es sich nicht nehmen, ihrer Quartiermutter auf besondere Art zu danken: „Wir wollten sie überraschen und luden sie nach dem Gottesdienst zu einem von uns selbst zubereiteten Abschiedsessen ein. Auf den Tisch kamen leckere Piroggen. Damit trafen wir offensichtlich ihren Geschmack.“

Philipp Schlaus aus Koblenz, Teilnehmer am Taize-Treffen in Rostock. © Quelle: Werner Geske

Mit welchen Eindrücken fährt der Rheinland-Pfälzer zurück? „Ich bin dankbar, dass ich beim Taizé-Treffen junge Menschen verschiedenster Konfessionen und auch Konfessionslose kennenlernen durfte. Gemeinsam haben wir diskutiert, meditiert, gesungen und gebetet. Ihre Gesellschaft wird mir fehlen. Doch Freundschaften werden bleiben. Rostock war eine tolle Gastgeberstadt, von der ich mit etwas Wehmut Abschied nehme.“

„Ich möchte auch beim nächsten Taizé-Treffen dabei sein“

Auch Schülerin Anh Thu Ta (17) aus der Nähe von Osnabrück fiel die Trennung von der Hansestadt nicht leicht: „Ich durfte in diesen vier Tagen Gleichgesinnte kennenlernen, die ihren Glauben leben wollen. Für mich war es ein besonderes Erlebnis, dass, ebenso wie ich, viele Menschen das Bedürfnis nach innerer Einkehr empfinden“, ließ die junge Katholikin wissen.

Anh Thu Ta, Teilnehmerin an Taize-Treffen aus der Nähe von Osnabrück. © Quelle: Werner Geske

Ehe sie sich auf die Heimreise machte, nahm sie am Gottesdienst der katholischen Gemeinde in Güstrow teil, von der sie während des Treffens mit offenen Armen aufgenommen wurde. In ihre Gebete schloss sie dabei ihren Wunsch ein: „Ich möchte auch beim nächsten Taizé-Treffen im slowenischen Ljubljana Ende 2023 wieder dabei sein.“

Alt-Bundespräsident Gauck lud zur Bibelmeditation

Eine Hoffnung, für die Dr. Maria Schulte, Ärztin aus Hamburg, viel Verständnis hat: „Ich habe schon oft an Taizé teilgenommen. Das letzte Mal liegt allerdings schon einige Jahre zurück. Jedes Mal war das ein Erlebnis, von dem ich lange gezehrt habe.“ Von Rostock als Veranstaltungsort zeigte sich die 37-Jährige begeistert: „Die Stadt war wahnsinnig gastfreundlich und ich war überrascht, wie schön sie ist. So genau kannte ich Rostock bisher nämlich noch nicht.“

Dr. Maria Schulte aus Hamburg, Teilnehmerin an Taize-Treffen in Rostock. © Quelle: Werner Geske

Besonders eingeprägt haben sich der Katholikin die Worte von Alt-Bundespräsident Gauck während der Bibelmeditation in der Hansemesse. „Wir ahnen gar nicht, was wir für andere bedeuten können“, hatte er dabei formuliert. Sich darüber bewusst zu werden, halfen ihr auch zahlreiche Begegnungen der letzten Tage, so sagte sie.

Gläubige aus den Niederlanden und Frankreich in Rostock

Die Niederländerin evangelischen Glaubens, Sara van Laar (27), die das Treffen in Rostock seit Monaten mit vorbereitet hatte, zeigte sich von der Offenheit beeindruckt, mit der sich die Teilnehmer des Treffens begegneten: „Leute mit den verschiedensten Hintergründen haben sich über Fragen des Glaubens, aber auch über viele Probleme unserer Zeit ausgetauscht. Mir gaben gerade diese Gespräche viel Hoffnung.“

Sara van Laar aus den Niederlanden, Teilnehmerin am Taize-Treffen in Rostock. © Quelle: Werner Geske

Joseph Denieul (24), Katholik aus Frankreich, ebenfalls Taizé-Mitorganisator, ist beeindruckt vom Geist dieser internationalen Begegnung: „Die Teilnehmer waren sehr aufgeschlossen und dankbar für die große Gastfreundschaft, die ihnen entgegenschlug. Rostock ist ein Erfolg für die Taizé-Bewegung.“

Joseph Denieul aus Frankreich gehörte zu den Teilnehmern des Taize-Treffens in Rostock. © Quelle: Werner Geske

4000 Schlafplätze für Taizé-Treffen in Rostock

Diese Einschätzung teilt auch Chef-Organisator Albrecht Jax (54). Der Doberaner Pastor hatte sich mit Erfolg dafür eingesetzt, Taizé nach Rostock zu holen. „Der Gedanke von Taizé, junge Leute das Geheimnis des christlichen Glaubens und der Kirche als Gemeinschaft tiefer begreifen zu lassen, hat mich fasziniert.“ Genau das sei mit dem Rostocker Treffen gelungen, zog Jax ein erstes Fazit.

Doch ohne die breite Unterstützung, die diese Begegnung gefunden habe, sei dieser Erfolg nicht denkbar, stellte er fest. „Deshalb gilt allen ein großer Dank, die in Rostock und Umgebung rund 4000 Schlafplätze für die Teilnehmer bereitstellten und die jungen Leute so herzlich aufnahmen. Dank zu sagen ist ebenso jenen, die uns organisatorische, logistische und technische Hilfe gaben“, unterstrich Albrecht Jax.

Stellvertretend für viele andere Helfer nannte er die Firma Ferdinand Schulz, die mit Gabelstaplern half, den Michaelishof, der seinen Fuhrpark zur Verfügung stellte, und die Kranfirma Lange, die die Glocken von St. Petri zur Hansemesse transportierte.