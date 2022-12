﻿„Alle sind bei uns willkommen“: Wieso eine Rostocker Familie ihre Tür für Fremde öffnet

Rostock/Groß Klein. Wenn Marina Todorovic von ihren Taizé-Erfahrungen berichtet, tut sie das mit voller Leidenschaft. „Es war mir wichtig, dass wir uns als Gastfamilie melden und jungen Menschen für ein paar Tage ein Zuhause geben“, erzählt Marina. Gastfreundschaft bedeutet der zweifachen Mutter viel. Sie selbst ist sieben Mal bei den europäischen Jugendtreffen von Taizé gewesen. Sechs davon hat sie bei Familien in den Gastländern gewohnt. Die Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft, mit der die Familien fremde Jugendliche bei sich aufgenommen haben, hat sie geprägt.

Vier Taizé-Teilnehmer wohnen bei Familie Todorovic

Vor drei Jahren sind Marina und Velibor mit ihren Kindern Noa und Tara von Rijeka in Kroatien nach Rostock gezogen. Als feststand, dass Rostock Austragungsort für das europäische Jugendtreffen Taizé wird, hat sie als erste Person in Mecklenburg-Vorpommern Schlafplätze angeboten. Noch bis zum 1. Januar versammeln sich die Teilnehmer aus ganz Europa in Rostock, um gemeinsam zu singen, zu beten und Gemeinschaft zu leben. Sie gehören allen Konfessionen an oder sind gar konfessionslos. „Taizé ist einfach für alle“, sagt Marina Todorovic.

Ihr Mann Velibor war noch nie bei Taizé. „Ich bin offen für Neues und es ist spannend, neue Leute kennenzulernen“, so der 43-jährige. Nun wohnen seit dem 26. Dezember zwei junge Männer aus Aachen und zwei aus Slowenien bei Familie Todorovic in Groß Klein. Dass die Wohnung der vier nicht allzu groß ist, ist keine Hürde. „Wir haben uns aufgeteilt und die Kinder haben ihre Zimmer für unsere Gäste geräumt“, erzählt Marina stolz. „Tara und ich schlafen im Elternschlafzimmer. Mein Mann und Noa auf der Couch im Wohnzimmer – neben dem Tannenbaum.“

Warum die Familie gleich vier und nicht zwei Unterkünfte angeboten hat? „Das ist einfach Marina“, sagt Velibor und lacht. „Aber, es ist gut so wie es ist – das einzige Problem ist morgens das Badezimmer.“ „Heute Morgen haben wir alle zusammen Zähne geputzt“, erzählt Marina. Mittags und abends essen die Taizé-Teilnehmer in der Hansemesse. Um Gäste und Gastfamilien zusammenzubringen, wird morgens immer in den Unterkünften zusammen gefrühstückt: „Heute gab es bei uns Pfannkuchen“, erzählt die kleine Tara.

Der Hauptgedanke von Taizé ist Akzeptanz und Respekt

Früher haben Marina und Velibor die Zeit zwischen den Jahren mit ihren Familien verbracht. Doch seitdem sie in Deutschland leben, nicht mehr. „Der Weg bis nach Kroatien ist lang und die Zeit kurz, deshalb bleiben wir für Silvester hier“, erzählt die 42-Jährige. Umso mehr freut sich Familie Todorovic über den Besuch zum Jahreswechsel. „Alle sind bei uns willkommen.“ Marina erzählt weiter: „Es ist wichtig, einander zu akzeptieren und andere Religionen zu respektieren.“ In den letzten Monaten hat Marina in einer Unterkunft für Geflüchtete gearbeitet. „Ich komme selbst aus einem Land mit Kriegsvergangenheit – das bleibt im Kopf“, erzählt die Frau mit den dunklen Locken. In den ersten Monaten in Deutschland kannte Familie Todorovic kaum jemanden in Rostock. „Heute haben wir deutsche, russische und mazedonische Freunde“, so Velibor. „Ich möchte etwas Gutes tun und etwas zurückgeben. Deshalb habe ich mich auch bei der Hansemesse gemeldet“, sagt Marina.

