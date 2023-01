﻿Taizé-Treffen in Rostock: 5000 junge Menschen nehmen Abschied

Pastor Albrecht Jax, Organisator des Taize-Treffens in Rostock (r.) im Gespräch mit Teilnehmern.

Nach fünf Tagen ist am Neujahrswochenende das 45. Europäische Taizé-Jugendtreffen in Rostock zu Ende gegangen. 5000 junge Menschen verschiedenster Konfessionen aus der ganzen Welt waren gekommen. Was sie über das Taizé-Treffen sagen und wie sie sich bei ihren Gastgebern bedankten.

