Mit dem Monat August endet auch der Tankrabatt, die Spritpreise werden ab September wieder deutlich steigen. In Rostock haben die Tankstellen aber schon vorher die Preise erhöht, wie ein Test der OSTSEE-ZEITUNG zeigt. Was sagen die Autofahrer dazu?

Rostock. Schlangestehen für den Sprit: An vielen Tankstellen in Rostock kam es am Mittwoch immer wieder zu Wartezeiten. Bei Preisen von knapp über 1,70 Euro pro Liter Superbenzin wollten sich viele Autofahrer den Tank noch mal vollmachen.

Die Hansestadt bot landesweit mit die günstigsten Benzinpreise an. In Stralsund kostete der Liter Super am Mittwochabend bereits wieder mehr als zwei Euro. Kein Wunder, dass manche Rostocker Kunden sogar Kanister dabei hatten.