Das Ende des Tankrabatts steht kurz bevor. Verbraucher müssen sich ab September wieder auf saftige Preise einstellen. Tankstellenbetreiber rechnen daher mit einem Ansturm auf die Zapfsäulen in den nächsten Tagen. Was nach dem Rabatt auf die Verbraucher zukommen könnte.

Rostock. In genau einer Woche, ab dem 1. September, werden auf die krisengebeutelten Verbraucher wieder höhere Preise zu kommen – im öffentlichen Nahverkehr, aber auch an den Zapfsäulen. Denn auch dort verschwindet der Rabatt pünktlich zum Monatsanfang.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das heißt: Benzin wird pro Liter wieder um rund 35,2 Cent teurer, der Diesel um 16,7 Cent. Tankbetreiber in Rostock und MV wappnen sich daher noch einmal für einen Ansturm auf die Zapfsäulen. Danach wird sich die Lage wieder anspannen – bei Kunden und Betreibern.

„Ich könnte mir vorstellen, dass viele Tankstellen in Zukunft nicht mehr rentabel sein werden“, sagt Tobias Brack, Betreiber der Tankstelle Q1 am Rostocker Fischereihafen. Denn neben dem Ende des Tankrabatts stiegen bekanntlich überall die Preise: „Ich habe gerade die Strompreiserhöhungen für das nächste Jahr erhalten für die andere Tankstelle in Lübz. Ab dem 1. Januar 2023 soll ich mehr als das Vierfache zahlen.“

Tankstelle in Rostock: „Weiß nicht, wie viele Kunden ich noch haben werde“

Betreiber Brack habe es kaum glauben können. Doch das werde in ähnlicher Form auch auf die Verbraucher zukommen, „da der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt ist“. Dann würden sich die Verbraucher erst recht überlegen, wo Geld eingespart werden könne. „Die Leute halten jetzt schon das Geld zurück. Nach dem Rabatt weiß ich nicht, wie viele Kunden ich noch haben werde“, sagt Brack.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostockerin: „Am letzten Tag des Rabatts tanke ich mein Auto natürlich noch einmal voll“

Trotzdem bereite sich der Q1-Tankstellen-Chef auf gesteigerte Kundenzahlen vor Ende des Rabattes vor. „Es wird so kommen, da bin ich mir sicher.“ Die Tanks seien dementsprechend gefüllt. In Rostock sei das auch kein Problem, da die Lieferketten kurz seien. „Bei meiner anderen Tankstelle in MV kommen die Lieferanten aus Hamburg.“ Da könne es zwischenzeitlich zu Engpässen kommen, weil diese nicht so kurzfristig reagieren könnten.

Auch Tankstellen-Kundin Amanda Schmerbauch wird sich kurz vor Rabatt-Ende noch einmal zur Tankstelle aufmachen: „Seit vier Jahren fahre ich schon Auto – so teuer war es aber noch nie. Am letzten Tag des Tankrabatt tanke ich mein Auto natürlich noch einmal voll“, sagt die 22-Jährige. „Es wird bestimmt eine lange Schlange geben, ich bringe aber auch viel Zeit mit.“

ADAC in MV: Preise steigen jetzt schon wegen erhöhter Nachfrage

Die Preise könnten sich nach dem großen Ansturm wieder dort einpendeln, wo sie auch schon vor dem Rabatt waren. Bereits jetzt nähern sich die Preise wieder der Zwei-Euro-Marke an, teilweise übersteigen sie diese Grenze schon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut ADAC ging es „nach einer wochenlangen Talfahrt und kurzfristiger Stagnation“ nach dem Wochenende wieder leicht aufwärts. Superbenzin der Sorte E10 verteuerte sich im bundesweiten Durchschnitt von Sonntag auf Montag von rund 1,717 auf 1,730 Euro. Diesel kostete 1,974 statt vorher 1,964 Euro.

Kurz vor Ende des Tankrabatts ist viel los an den Zapfsäulen in MV, so auch an der Bad Doberaner Jet-Tankstelle am Ortseingang. © Quelle: Frank Söllner

„Wir gehen davon aus, dass die höheren Preise vor allem mit der gesteigerten Nachfrage bei den Kunden zusammenhängen, die schon jetzt, kurz vor Ende des Tankrabatts, vermehrt ihre Fahrzeuge auftanken“, sagt Christian Hieff, Sprecher von ADAC Hansa, gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Zudem vermute der ADAC, dass die Mineralölkonzerne die Preise, wie auch schon bei der Einführung des Rabatts, anziehen, damit der Preisschock am Ende für den Endverbraucher moderater ausfalle. „Doch wir beobachten das weiter“, sagt Hieff.

Lesen Sie auch

Nicht nur in Rostock, auch in anderen Teilen von MV bereiten sich die Tankstellenbetreiber auf eine gesteigerte Nachfrage vor. Kay Czerwinski unterhält mehrere Tankstellen im Land – in Rövershagen und in Bützow. „Grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass vor allem Pendler, auch aufgrund der schlechten Infrastruktur in MV, den Rabatt am Ende noch einmal ausnutzen werden“, sagt Czerwinski. Das könne dann zu einer erhöhten Tankfrequenz führen, auf die die Tankstellen und Lieferanten jedoch vorbereitet seien. „Es wird dann auch mehr Bestand da sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Sture Resignation“ bei den Kunden in MV

In vielen Bereichen bemerke Czerwinski eine sture Resignation bei den Kunden. „Viele schütteln nur mit dem Kopf und merken jetzt schon die Auswirkungen der gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereichen.“ Vor allem bei den Pendlern sei das zu spüren.

Renée Werner, Geschäftsführerin beim Zentralverband des Tankstellengewerbes in MV, fährt jeden Tag 54 Kilometer von ihrem Wohnort nach Rostock und dann auch wieder zurück. „Ich wohne in einem kleinen Dorf außerhalb der Stadt. Wie solle ich das ohne Auto bewerkstelligen?“ Das funktioniere nicht.

Es gebe einen großen Teil der Bevölkerung, der täglich viele Kilometer Auto fahre – mit Blick auf den Herbst werde es dann auch an Alternativen mangeln. „Wenn im September die Regentage wieder beginnen, dann ist beispielsweise auch das Fahrrad kaum mehr eine Option“, sagt Werner.

Tankstellengewerbe in MV: „Es war nur ein kurzes Aufatmen“

„Um die breite Masse wirklich zu entlasten, und eben auch die Pendler, wäre es gut gewesen, den Rabatt zumindest für ein halbes Jahr – also den doppelten Zeitraum – zu belassen.“ Viele kämen jetzt aus dem Urlaub zurück und pendelten wieder täglich zur Arbeit. Die Mehrheit sitze nicht mehr im Homeoffice, daher ist der Zeitpunkt des Rabatt-Endes nicht ideal. „Es war nur ein kurzes Aufatmen, aber mittelfristig helfen diese Maßnahmen nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Marvin Wennhold