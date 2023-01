﻿Rostock räumt auf: Wo landen die alten Weihnachtsbäume?

Rostock. Während etliche Rostocker noch die letzten Nachwehen ihres Silvesterrausches ausschlafen, ist Henry Bobsin schon wieder auf den Beinen. Es ist 6.30 Uhr, als der 56-Jährige mit seinem Kollegen René Berndt im orangefarbenen Abfallwagen losfährt, denn pünktlich mit dem neuen Jahr beginnt die Entsorgung der Weihnachtsbäume.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen aufgeweichten Feuerwerkskörpern und dem Dreck der Neujahrsnacht liegen die ersten „Tannenbaumleichen“ bereit für ihre letzte Reise.

Wichtige Infos für die Entsorgung

Für jeden Stadtteil sind zwei Termine vorgesehen: einer früher, für die Pünktlichen, die ihren Baum schnell loswerden möchten und ein späterer für die Menschen, die noch ein wenig länger an der Weihnachtsstimmung festhalten wollen. Am Montag ging es in der KTV los, Dienstag geht es weiter in Evershagen und Lütten Klein und am Mittwoch ist dann die Gartenstadt und Reutershagen dran.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bobsin erklärt: „Aus meiner Erfahrung nehmen die Leute eher den späteren Termin wahr. Also die erste Woche ist immer noch relativ entspannt und die zweite und dritte Woche geht es richtig ab, da liegen dann richtige Berge.“

Für das Entsorgen der Bäume fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Mitnahme ist in den allgemeinen Müllgebühren der Stadtentsorgung enthalten. Eine Bedingung gibt es jedoch, sagt Bobsin: „Es ist wichtig, dass an den Bäumen kein Lametta und keine Deko mehr hängt oder sie in Kunststoffsäcke gepackt sind, sonst können wir sie nicht mitnehmen.“

Die Tannen werden nur an den dafür vorgesehenen Abholorten eingesammelt. Laut dem Sprecher der Stadtentsorgung, Steffen Böhme, gibt es damit in den letzten Jahren aber immer weniger Probleme. „Da wir das schon seit Jahren machen, wissen die meisten Rostocker Bescheid und bereiten ihre Weihnachtsbäume dementsprechend vor.“

Überraschungen und Schwierigkeiten

Die Route, die von den Mitarbeitern der Stadtentsorgung gefahren wird, ist genau festgelegt. Bobsin und seine Kollegen bekommen morgens einen Plan mit den Straßen und fahren dann ihre Tour. Dabei kann es bei einigen Abholorten zu Schwierigkeiten kommen, beispielsweise in Gebieten, in denen viele Autos stehen. Die Entsorger müssen dann besonders vorsichtig sein, wenn sie die Bäume vom Gehweg in ihren Wagen befördern, damit keine Fahrzeuge beschädigt werden.

Bobsin arbeitet seit 41 Jahren bei der Stadtentsorgung und hat auch schon einige Überraschungen auf der Tannenbaumroute erlebt. „Wenn viel Schnee liegt, kommt es vor, dass Menschen ihre Tannen in den Schnee stecken. Dann übersehen wir diese oder rütteln auf einmal an einem verwurzelten Baum, der zu dem Vorgarten gehört.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein letzter Ruheort für den Weihnachtsbaum

Nachdem das Entsorgungsteam alle eingeplanten Straßen für den Tag abgefahren ist, geht es zur letzten Station – dem Kompostwerk Parkentin. „Hier laden wir ab, die Bäume werden dann gewogen, bevor sie auf einen großen Haufen geschmissen werden. Später werden diese geschreddert und dem Kompost untergemischt.“, erläutert Bobsin.

Steffen Böhme ergänzt, dass die Tannen auf circa 15 Zentimeter Korngröße zerkleinert und als sogenannte Kompostmiete angelegt werden. Dann dauert es etwa sechs Monate, bis der Tannen-Kompost in der Landwirtschaft verwendet wird. Auch Privatleute können den Humus-Dünger bei Bedarf erwerben.

Lesen Sie auch

Genaue Zahlen, wie viele Weihnachtsbäume jedes Jahr im Januar entsorgt werden, hat die Stadtentsorgung nicht. Da die Bäume jedoch gewogen werden gibt es ein Gewicht. „Die Gesamtmenge ist seit Jahren ungefähr gleich und liegt bei 150 bis 200 Tonnen“, sagt Steffen Böhme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während die ersten Bäume des Jahres ihren letzten Ruheort gefunden haben, heißt es für Henry Bobsin um 14.15 Uhr Feierabend. Wer vergessen sollte, seine Weihnachtsbäume rechtzeitig rauszustellen, kann diese zum Recyclinghof fahren. Auch hier ist die Entsorgung kostenfrei, wenn ein Rostocker Wohnsitz nachgewiesen werden kann.

Von Philippa Bouren