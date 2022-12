﻿Tannenbaumverkauf in Rostock gestartet: Was Kunden besonders wichtig ist

Rostock. Eine gewisse Größe sollte er schon haben. Schmal soll er sein und oben nicht so kahl. Eine ganz klare Vorstellung davon, wie ihr Weihnachtsbaum aussehen muss, haben Ina und Bernd Olejnik aus Rövershagen. Zum Verkauf in der Rostocker Heide waren sie am Sonnabend zum ersten Mal gekommen.

Ein Nachbar hatte ihnen die Anlaufstelle in Hinrichshagen empfohlen, so Ina Olejnik. Was sie begeisterte: „Die Bäume sind noch nicht eingepackt. Man kann also sehen, welche Form sie haben, wie sie stehen.“ Wenn das Paar seine Exemplare sonst im Markt holte, waren diese immer schon in ein Netz gehüllt, die wirkliche Optik nur zu erahnen.

Bis zum Fest kommt der Baum in die Regentonne

Beim Verkauf in der Rostocker Heide entschieden sich die Finanzberaterin und ihr Mann für eine Nordmanntanne. „Dieses Jahr sind die roten Kugeln dran. Da wechseln wir immer. Ein Jahr sind es weiße, dann silberne und so weiter“, sagte Olejnik. Aufgestellt werde der Baum allerdings erst einen Tag vor Heiligabend. „Bis dahin kommt er in die Regentonne, damit er frisch bleibt“, so die Rövershägerin.

Ihren Tannenbaum holen Ina und Bernd Olejnik aus Rövershagen erstmals beim Verkauf in der Rostocker Heide. Ihre Nordmanntanne kommt allerdings aus Dänemark. © Quelle: Dietmar Lilienthal

In der Rostocker Heide gewachsen ist der Weihnachtsbaum der Olejniks allerdings nicht. Die Nordmanntannen, die dort zum Verkauf angeboten werden, stammen aus Dänemark, wie ein Mitarbeiter des Stadtforstamts sagte. Dort würden sie innerhalb von fünf bis sechs Jahren aufgezogen – unter Einsatz von Düngemitteln. Die sind im Rostocker Stadtwald verboten. Denn das natürliche Wachstum ist eines der zehn international gültigen Kriterien, die der Forst erfüllen muss, um das Forest Stewardship Council (FSC) zu bekommen.

Ein Zertifikat, das die Rostocker Heide seit 22 Jahren trägt und erst im November erneut erhalten hat. Weil aber nicht alle Kunden die nicht ganz so perfekten Fichten und Kiefern aus dem heimischen Wald ins Wohnzimmer stellen wollen, sondern die gezüchteten Prachtexemplare, habe sich die Stadt auf die Nachfrage eingestellt. Gewinn macht Rostock mit dem Geschäft nicht, so der Waldarbeiter.

Dänische Nordmanntannen doppelt so teuer wie heimische Fichten

Dabei sind die Importschlager fast doppelt so teuer wie die heimischen Nadelbäume. Bemessen wird der Preis nach Größe. Unter zwei Metern Höhe – die reine Spitze biegen die Helfer meist etwas zur Seite – kosten Fichten und Kiefern aus dem Stadtwald 15 Euro. Liegen sie darüber, sind es 20 Euro. Für die Nordmanntannen aus Dänemark zahlen Kunden 28 Euro unter zwei Metern Höhe, darüber werden es 33 Euro.

Einen Baum, der in der Region gewachsen ist, wollten Martin Schröder und Bettina Siebert sich am Sonnabend nach Hause holen. Zum ersten Mal waren sie beim traditionellen Tannenbaumverkauf in der Rostocker Heide und noch nicht so erfahren wie viele Stammkunden, die mit Arbeitshandschuhen und eigener Säge aufschlugen.

Das nötige Gerät konnte das junge Pärchen sich bei den Forstarbeitern ausleihen. Ein paar Tipps bekam Martin Schröder gratis dazu: „Ich soll nicht am Sägeblatt anfassen, mit der gezackten Seite sägen und immer lang durchziehen“, berichtete der Rostocker. Was beim Tannenbaumverkauf in Hinrichshagen außerdem gilt: Wer einen Baum absägt, muss ihn auch kaufen.

Gretchenfrage: Tanne gleich aufstellen oder kurz vor Weihnachten?

Am Wunschbaum angekommen, traten beide ihre Premiere an. Nach ein paar Startschwierigkeiten gaben Werkzeug und Nadelholz jene Geräusche von sich, die darauf hindeuteten, dass das Sägeblatt die Fichte langsam in die Knie zwang. Als der Baum zur Seite fiel, griff Bettina Siebert beherzt zu, während Martin Schröder über seinen Erfolg die Arme in die Höhe streckte: Geschafft!

Einen Weihnachtsbaum, der in der Rostocker Heide gewachsen ist, haben Bettina Siebert und Martin Schröder aus Stadtmitte selbst erfolgreich abgesägt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Ihren Weihnachtsbaum wollen die beiden Rostocker möglichst bald aufstellen und schmücken – nicht erst kurz vorm Fest. „Sonst hat man ja gar nicht viel davon. Und während der Feiertage ist man sowieso unterwegs, um die Familie zu besuchen“, sagte Schröder. Den Weg ins heimische Wohnzimmer sollte ihre Heide-Fichte wie bei den meisten Käufern an diesem Tag mit dem Auto bestreiten.

Eine besonders ökologische Transportvariante wählten dagegen Marita und Peter Schneider: das Fahrrad. „Wir wohnen gleich dahinten in den Bungalows. Das sind vielleicht 500 Meter. Da geht das schon“, sagte die Rentnerin aus Hinrichshagen. Außerdem führen sie im Alter beide nicht mehr allzu gern Auto. Den Baum würden sie auf der Terrasse aufstellen, so Marita Schneider, und mit wetterfestem Schmuck verschönern. „Ich hänge auch gern ein paar Meisenknödel hinein. Dann ist immer Leben im Baum“, sagte die Rostockerin.

Ihren Weihnachtsbaum aus der Rostocker Heide transportieren Marita und Peter Schneider mit dem Fahrrad. Sie wohnen nur einige hundert Meter entfernt in Hinrichshagen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Insgesamt laufe der Tannenbaumverkauf bisher eher schleppend, sagte Revierförster Roger Kähler am Sonnabend. Das sei jedoch nicht ungewöhnlich. „Unsere Stammkunden wissen, dass wir bis zum Schluss immer Nachschub liefern und sie sich nicht beeilen müssen.“

Generell sei das zweite der drei Verkaufswochenenden im Dezember am stärksten nachgefragt. In diesem Jahr wird das der 10. Dezember sein. „Dann stehen hier 500 Autos auf dem Hof“, so der Förster im Revier Schnatermann.

Bis zum 21. Dezember werden an der Alten Forstbaumschule in Hinrichshagen täglich von 9 bis 16 Uhr – außer sonntags – Weihnachtsbäume verkauft. An den Wochenenden gibt es Glühwein und einen Imbiss sowie Bastelangebote.