﻿Tante des mutmaßlichen Dreifachmörders von Rövershagen: „Wollen ihm in die Augen sehen“

Rostock. Das erste, was von Andreas S. im Gerichtssaal zu hören ist, ist das Klappern der Fußfessel. Sein Gesicht hält der junge Mann vor der Öffentlichkeit versteckt. Doch viele der Zuschauer im Rostocker Landgericht wissen genau, wie der junge Mann aussieht. Denn für sie ist Andreas S. ein Neffe oder Cousin – und der mutmaßliche Mörder ihrer Angehörigen.

Morde mit Armbrust und Machete

Der Dreifachmord in Rövershagen hatte Ende März bundesweit für Aufsehen gesorgt. In einem blauen Einfamilienhaus im Dahlienweg soll Andreas S. erst seinen Vater, anschließend die Schwester und auch noch die Mutter auf bestialische Weise getötet haben – jeweils mithilfe einer Armbrust und der 23 Zentimeter langen Klinge einer Machete. Das Motiv? Offenbar Hass auf den Vater, der ihn geschlagen und als Nichtsnutz betrachtet haben soll. So lässt es zumindest die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft vermuten.

Wer den jungen Mann beim Prozessauftakt sieht, würde ihm wahrscheinlich niemals solche Taten zutrauen. Blaue Jogginghose, schwarzer Pullover, ein paar Bartstoppeln im Gesicht und die dunklen Haare zerstrubbelt. Sein Blick unter den markanten schwarzen Augenbrauen ist teilnahmslos.

S., der seit März in Untersuchungshaft in Waldeck sitzt, ist gerade erst 27 Jahre alt geworden. In der Haft sei er redselig, heißt es von den Justizbeamten, die schon mit dem potenziellen Dreifachmörder zu tun hatten. Vor Gericht schweigt er, nennt lediglich mit leiser Stimme seinen Vornamen, als er von Richter Peter Goebels danach gefragt wird. Während der Anklageverlesung wirkt S. teilnahmslos und so, als ginge es bei der detaillierten Beschreibung der perfiden Taten gar nicht um ihn.

Traum von der heilen Familie – mit adoptierten Kindern

„Niemals hätten wir gedacht, dass Andreas zu so etwas fähig ist“, sagt seine Tante, die im Zuschauerraum sitzt. Immer, wenn sie in Rövershagen zu Besuch war, hätte sie den jungen Mann als zurückhaltend, aber höflich und gut erzogen erlebt. „Wir dachten, dass ihm nur noch ein schönes Mädchen zum Glück fehlt.“ Die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist eine Schwester des getöteten Vaters von Andreas S.. Seitdem der Prozesstermin feststand, war für sie klar, daran teilzunehmen. „Wir wollen Andreas in die Augen sehen, ob er sich schämt. Aber mein Mann sagt, so jemand schämt sich nicht.“

Ihr Bruder, der ebenfalls Andreas hieß, sei mit seiner Familie erst 2002 aus Russland hierher gekommen. Die Kinder – Andreas S. und seine Schwester Diana – seien beide adoptiert gewesen. „Meine Schwägerin Larissa wollte damals eigentlich immer nur ein Mädchen“, erinnert sich die Angehörige. Doch während der Adoption sei dem Paar dann auch der Junge aufgefallen. „Er ist wohl damals strahlend auf meinen Bruder zugelaufen und hat ihn umarmt. Und er hat dann seine Frau überredet, den Jungen auch zu adoptieren“, berichtet sie. Mutter, Vater, Sohn und Tochter – von einer solchen „vollen Familie“ hätte ihr Bruder immer geträumt. Wurde ihm dieser Wunsch nun zum Verhängnis?

„Das ist doch kein Grund, zum Mörder zu werden“

Das Verhältnis der Männer sei zunehmend schwieriger gewesen. Es sei auch möglich, dass der Familienvater unter Alkoholeinfluss die Hand gegen den Sohn erhoben haben könnte – zumindest will die Tante das nicht ausschließen. In der russischen Familie sei das nicht ungewöhnlich, erklärt sie. „Es gibt doch in jeder Familie mal Streit. Das ist aber doch kein Grund, zum Mörder zu werden.“

Unter den Zuschauern des ersten Prozesstages sind auch einige Nachbarn aus Rövershagen. Selbst neun Monate nach der Tat können sie immer noch kaum fassen, was sich in ihrem Wohngebiet abspielte. Das Interesse an den Hintergründen der Tat und auch die Frage nach der Motivation des Tatverdächtigen hätte sie zum Prozessbesuch bewogen, sagen sie. Eine der Frauen erzählt, dass Andreas S. ein Rebell gewesen sei, der auch mal Krach gemacht hätte, um die Nachbarn zu provozieren. Als skrupellosen Killer sieht sie ihn dennoch nicht. „Er ist nicht nur Monster, sondern auch irgendwie Opfer. In solchen Fällen gibt es immer eine Geschichte, die einen treibt“, so die Rövershägerin.

Familie will Andreas S. lebenslang hinter Gittern sehen

Während des nur knapp einstündigen Verhandlungsauftaktes verliest die Verteidigerin von Andreas S. noch das Protokoll einer Vernehmung ihres Mandanten. Als die Familie Ende März als vermisst galt, wurde der junge Mann von der Polizei noch nicht als Tatverdächtiger, sondern als Zeuge befragt. Im Gespräch mit der Polizei gab er dann an, im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben. Und zwar im Auftrag des Vaters. Demnach hätten Andreas S. und seine Schwester vom Vater Cannabis bekommen – jeweils vier bis sechs Gramm, abgepackt in bunten Folien. Das Gras hätten sie dann für einen Grammpreis von fünf Euro in Schwerin, Wismar und Rostock auf der Straße verkauft und damit gut verdient. Die Rede war von rund 100 000 Euro, die im Safe des Elternhauses liegen sollten und von noch mehr Geld auf den Konten der Familie.

Vom Vater zum Drogenhandel animiert?

Für diesen angeblichen Betäubungsmittelhandel steht S. aber nicht vor Gericht, sondern als Mordverdächtiger. Der Polizei gegenüber hatte er die Tötungen ja bereits zugegeben – bis seine Verteidigerin dieses Geständnis nun wieder kassierte.

Von einem Drogenhandel in der Familie wissen die Verwandten im Zuschauerraum nichts. „Mein Bruder und seine Frau haben immer hart gearbeitet und das Geld gespart, sich auch nie Urlaub gegönnt“, erzählt die Tante. Auch, wenn der Prozess gerade erst begonnen hat und die Unschuldsvermutung gilt – für sie und die anderen Verwandten der Opfer steht eines bereits fest: „Wir hoffen, Andreas kommt für immer hinter Gitter.“