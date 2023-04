﻿Tanz in den Mai 2023: Das ist los in Rostock und Warnemünde

Rostock. Tschüss Winter, hallo Frühling: Am 30. April wird traditionell mit dem Tanz in den Mai die kalte Jahreszeit verabschiedet und der Lenz begrüßt. Da der 1. Mai ein Feiertag (Tag der Arbeit) und damit frei ist, kann man locker die Nacht durchtanzen und am Morgen danach ausschlafen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Partys in den Clubs

Die größte Maifeierei der Hansestadt verspricht der LT-Club seinen Gästen. Ab 22 Uhr wird die Walpurgisnacht auf drei Dancefloors gefeiert. Ebenfalls ab 22 Uhr laden der ST-Club und der Rostocker CSD-Verein zur „Queer Night in den Mai“.

In der Bühne 602 heißt es „Rhythmische Tanzgymnastik“: Mit Hip-Hop, Classics und 80’s-Hits wollen DJ Mas Massive & Glashaegen Besucher zum Tanzen bringen. Los geht es um 22.30 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Technobeats gibt es ab 23 Uhr in Helgas Stadtpalast auf die Ohren. Besucher können zum Set des elektronischen Ausnahme-Duos Kollektiv Ost abtanzen. Neben zahlreichen eignen Produktionen sind die Jungs für ihre zahlreichen Remixe bekannt. An ihrer Seite stehen Elektroilse und Hubinek & Sperbel. Der Eintritt kostet im Helgas in der Regel 10, bei großen Headlinern im Ausnahmefall 15 Euro.

Zeitgleich zum Helgas startet auch im Bunker die Partynacht. Unter dem Motto „PinK! tanzt in den Mai“ legt der Berliner DJ Waikiki House- und Chart-Hits sowie Disco-Klassiker auf. DJ Holger Pink steuert Schlager und Retro-Mugge bei. Bei schönem Wetter öffnet die Bunker-Crew den Außenbereich.

Techno und Psy Trance erwartet das Partyvolk im Rostocker Zwischenbau. Der Rave in den Mai startet um 23 Uhr. Kostenpunkt: 15 Euro pro Person. Um 23 Uhr beginnt im Theater des Friedens die Club-Nacht. Wer zu Electro, House und Mainstream die Tanzfläche stürmen möchte, zahlt 10 Euro Eintritt.

Live-Konzert in Warnemünde, Bier am Leuchtturm

Wer will, kann sich schon am Sonntagnachmittag gemütlich auf die Tanznacht eingrooven: Im Kurhausgarten von Warnemünde startet die Reihe „Meeresbrise-Konzerte“ in die neue Spielzeit. Zum Auftakt spielt das Landespolizeiorchester ab 13 Uhr Klassik und bekannte Filmmelodien. Mitschunkeln kann man kostenlos: Der Eintritt ist frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schwungvoller Auftakt der „Meeresbrise-Konzerte“ in Warnemünde: Das Landespolizeiorchester spielt. © Quelle: Veranstalter

Feiern wie die Vorfahren kann man am 30. April im Iga-Park: Im Rahmen des Mittelalter-Spektakels beginnt dort um 20 Uhr das Abendprogramm mit Walpurgisfeuer, Ritterturnier und Feuershow. Der Eintritt aufs Festival-Gelände kostet 10 Euro (ermäßigt 5 Euro für Schüler, Studenten und Versehrte).

Und wer am 1. Mai noch Bock auf Nachschlag hat, kann am Warnemünder Leuchtturm weiterfeiern: Dort beginnt um 12 Uhr anlässlich des Warnemünder Frühlingslandgangs das Turmblasen mit dem Quartett des Blasorchesters Hansestadt Rostock auf dem Leuchtturm. Musikalisch geht es ab 13.30 Uhr am Strom weiter mit dem Chor „Sing man tau“ und der Warnemünder Trachtengruppe.