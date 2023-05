﻿Rostocker Cheerleader traurig: Beliebte Trainerin muss Job beim Tanzclub aufgeben

Rostock. Fast neun Jahre lang trainierte sie ihre Schützlinge. Jetzt muss Elisa Scheffka ihre Position als Cheerleading-Coach im Rostocker Tanzclub Fun aufgeben. Arbeit und Familie spannen sie zu sehr ein, bedauert die 34-Jährige. „Da fehlt die Energie und die Zeit“, sagt sie. „Und darunter leidet auch die Qualität des Trainings. Das möchte ich meinen Mädels nicht antun.“ Nun ist der Verein auf der Suche nach jemandem, der Scheffkas Aufgaben übernimmt.

Lockere Atmosphäre und viel Gelächter

Seit 1999 existiert der Verein bereits. Drei Cheerleading-Gruppen trainieren hier je nach Altersklasse ein- oder zweimal wöchentlich. Das Motto steht im Vereinsnamen: Fun. „Wir machen keinen Wettkampfsport“, erklärt Elisa Scheffka. Deshalb sei die Atmosphäre ausgeglichen und entspannt. Gelernt werde aber trotzdem viel, betont die Trainerin.

Die Mädchen des Fun Rostock e.V. bilden eine Figur. © Quelle: Martin Börner

Leonie Cummerow ist schon seit fünf Jahren dabei. Durch den Verein habe sie viele schöne Erfahrungen gemacht, erzählt die 15-Jährige. Besonders die lockere Stimmung sorge für viel Freude. „Wir lachen sehr viel, wenn mal etwas nicht klappt.“

Inniges Verhältnis zwischen Trainerin und Schützlingen

Elisa Scheffka selbst fing schon vor 20 Jahren beim Tanzclub Fun an. „Ich bin sozusagen in dem Verein groß geworden“, erinnert sich die 34-Jährige. 2014 wurde sie von ihrer damaligen Trainerin gefragt, ob sie nicht selbst ein Team übernehmen wolle. „Ich bin dann in viele Schulen gegangen und habe Werbung gemacht“, erinnert sie sich. „Dann standen plötzlich ganz viele neue Mädels in der Truppe.“

Seither kümmert sie sich innig um ihre Schützlinge. Nach der Arbeit Choreographien schreiben, Auftritte organisieren, vor Veranstaltungen Haare kämmen und moralische Unterstützung leisten – alles ehrenamtlich. Zehn Sportlerinnen in der Jugendgruppe und 20 in der Kindergruppe betreute Scheffka in den vergangenen Jahren auf diese Weise.

Elisa Schäfka trainierte bis zuletzt die FUNtastic Girls des Tanzclub Fun Rostock e.V. © Quelle: Martin Börner

Geknickte Stimmung bei ihren Schützlingen

Dass ihre Betreuerin zum Juli dieses Jahres geht, das ginge den jungen Tanzsportlerinnen nahe, sagt Leonie Cummerow. „Ich habe Elisa wirklich gern und bin echt traurig, dass sie geht“, erzählt die Schülerin.

Ähnlich geht es Annika Berger. Die Zehnjährige ist schon seit der ersten Klasse dabei und tanzt in der Kindergruppe, bei den „FUNtastic Girls“. Das Vertrauen in die Vereinsmitglieder und die vielen geschlossenen Freundschaften schätzt sie sehr. Auch sie bedauert, dass ihre Trainerin geht. „Ich bin sehr geknickt. Elisa war meine erste und einzige Trainerin bisher.“

Viele Trainerinnen betreuen schon Teams

Dementsprechend hoffen die jungen Rostockerinnen auf angemessenen Ersatz. Theoretisch könnten die Sportlerinnen der Jugendgruppe, der „FUN Flying Angels“ die Leitung vorerst übernehmen, erzählt Inga Wittmoser, die schon seit fünf Jahren dabei ist: „Einige von uns haben den Trainerschein gemacht, aber viele sind jetzt in der zwölften Klasse und gehen dann nach dem Abitur.“

Aktuell versuche die Jugendgruppe sich mit einer neuen Trainerin zu arrangieren. „Wir haben vorerst einen neuen Coach gefunden, da sind wir sehr froh drüber“, erzählt die 17-Jährige. Ihre Hoffnung: dass das Team auch mit der neuen Betreuerin ein langfristiges gutes Verhältnis aufbaut.

Ein Problem bleibt aber, berichtet Elisa Scheffka. „Für die Kleinen suchen wir noch.“ Der Plan sei es, sowohl für die Kinder- als auch die Jugendgruppe jeweils eine Trainerin zu haben. Beide Gruppen angemessen zu betreuen, ist für eine Person nämlich zu viel, sagt Scheffka.

Guten Ersatz zu finden, sei aber eine große Herausforderung. „Die, die das aus Leidenschaft machen, trainieren schon ihre eigenen Teams.“ Jemanden anzuwerben, der noch Kapazitäten für ein weiteres Team hat, sei deshalb schwer, bedauert sie. „Ich hoffe wirklich, dass jemand das übernimmt.“