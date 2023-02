﻿Rabatte für Geringverdiener: In Rostocks eröffnet das erste Tattoostudio mit sozialer Ader

Ihre Kunst geht unter die Haut, ihre Lebenseinstellung ans Herz – Merlin Yolanda von Steinhausen will Menschen eine Freude machen. Was ist das Besondere an ihrem neuen Tattoostudio in Rostock?

Merlin Yolanda von Steinhausen hat in Rostock in der Straße Kehrwieder ihr Tattoostudio Falke eröffnet.

Rostock. Ihr Herz schlägt für die Vergänglichkeit, doch mit ihrer Hand zaubert sie nun Schmuck für die Ewigkeit unter die Haut ihrer Kunden. Merlin Yolanda von Steinhausen hat ihr eigenes Tattoostudio mit sozialer Ader eröffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich möchte den Menschen eine Freude machen“

Ein Tattoo-Studio mit sozialer Ader. Was ist denn das? „Wer Geringverdiener ist oder sozial schwächer gestellt, wie Studenten oder Frührentner zum Beispiel, der bekommt Rabatte auf die Tätowierungen“, erklärt die 31-Jährige, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Die letzten Jahre hat sie als Sozialversicherungsangestellte gearbeitet – ein sicherer Job.

„Aber ich war total unglücklich. Diese stupide Büroarbeit hat mich schier wahnsinnig gemacht“, sagt von Steinhausen. Der Weg zum Tätowieren ebnet sich quasi schon in der Schulzeit, „als ich meinen Mitschülern immer mit einem Edding Arschgeweihe aufgemalt hab’“, lacht die junge Künstlerin, die mit ihren Gemälden auf Leinwand bereits schon bei Kunstausstellungen wie Rostock kreativ mitgemacht hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kam sie auf die Vergünstigungen bei Tätowierungen? „Ich möchte den Menschen eine Freude machen. Manche kommen mit verunglückten Tattoos, die ich dann covere, oder wollen sich einfach mal was Schönes gönnen“, erzählt die Rostockerin. „Fast jeder war doch schon mal in einer Schieflage und weiß, wie das ist.“

„Ein Tattoo ist kein Haarschnitt, der wieder rauswächst“

„Ich bin so dankbar, dass ich das, was ich liebe, zu meinem Beruf machen kann. Soweit ich weiß, gibt es kein Tattoostudio, das sowas anbietet.“ Die junge Frau ist selbst am ganzen Körper tätowiert. Eine lange Ranke Herbstblätter zieht sich vom Knöchel bis zur Schulter. Jedes ihrer eigenen Tattoos hat eine Bedeutung, und dazu rät sie auch ihren Kunden.

„Das Motiv sollte individuell sein und nicht einfach aus dem Internet kopiert. Tätowierungen sind nun mal ein dauerhafter Körperschmuck wie eine persönliche Visitenkarte.“ Und vor allem eine Visitenkarte für immer. „Ich liebe die Vergänglichkeit und den Herbst. Aber ich mache meinen Kunden unmissverständlich klar, dass eine Tätowierung für immer ist. Das ist kein Haarschnitt, der wieder rauswächst.“

Lesen Sie auch

„Beim Tätowieren tauche ich in eine andere Welt ab“

Daher legt die junge Tätowiererin sehr viel Wert auf ein kostenloses und umfangreiches Beratungsgespräch, bevor die Tätowiermaschine zuckt. Für sie selbst ist das Tätowieren fast wie eine Art Ergotherapie. „Ich kann dann in eine andere Welt abtauchen.“ Ihr Tattoostudio trägt den Namen Falke, genau wie sie – Merlin ist ein Vogel aus der Familie der Falkenartigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 24. Februar findet ab 18 Uhr die Eröffnungsfeier des Tattoostudios mit einem Akustikduo, DJ, einer Tattoo-Tombola und einem Chili-Contest statt. „Jeder, der mag, kann ein kleines Motiv in die Loskugel werfen, und wer gewinnt, kann sich gleich von mir tätowieren lassen.“ Ab August soll es in dem Studio noch die Möglichkeit für Piercings geben.