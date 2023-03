﻿Taufe bei Tamsen Maritim in Rostock: Diese Marineboote sind schwimmende Alleskönner

Die neuen STS-Boote für die Deutsche Marine sollen als Schlepper, Tauchbasis und Ziel bei Torpedo-Übungen dienen. Am Donnerstag wurde das erste Boot, die „Schleswig“, in Rostock-Gehlsdorf getauft.

Rostock-Gehlsdorf. Sonnenschein, ganz wenig Wind, kaum Wellen: ideales Wetter, um ein Boot zu taufen. Das liegt, nagelneu und feierlich über die Toppen geflaggt, am Pier der Rostocker Werft Tamsen Maritim im Stadtteil Gehlsdorf. Das erste von insgesamt zwei neuen Arbeitsbooten für die Deutsche Marine. Sie sollen drei „in Ehren ergraute“ Boote in Eckernförde (Schleswig-Holstein) ersetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Taufpatin Susanne Ross, Bürgervorsteherin und Leiterin der Ratsversammlung der Stadt Schleswig (Schleswig-Holstein), übernimmt den feierlichen Akt: Sie wünscht dem so genannten STS-Boot „allzeit gute Fahrt, immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel und stets sichere Heimkehr“. Und tauft es auf den Namen „Schleswig“.

Schiffstaufe der Tamsen Maritim Im Hafen des Rostocker Stadtteils Gehlsdorf wurde die Tamsen Maritim getauft. © Quelle: Phillipa Bouren

Unter dem Applaus der Werftarbeiter, Auftraggeber, Reeder und der künftigen Besatzung zerschellt eine Sektflasche am Bug. Blumen. Gratulationen. Die nebenan liegenden Schiffe grüßen mit ihren Typhons, den Nebelhörnern. Und den Chefs fallen Steine vom Herzen: Alles gut gegangen!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neue Marine-Boote sind schwimmende Alleskönner

STS, das steht für „Sicherungs-, Transport- und Schleppboot“. Die 20 Meter lange „Schleswig“ und ihr im Bau befindliches Schwesterschiff sind Alleskönner: Die von Tamsen Maritim entwickelten Boote sollen unter anderem zum Transport von Messteams und deren Ausrüstung verwendet werden, erklärt Nico Narewski, Sprecher des künftigen Betreibers, der Wehrtechnischen Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen in Eckernförde. Oder Übungsareale auf dem Wasser absichern, zum Beispiel für das Schießen mit Torpedos. Als Tauchereinsatzschiff für die Wartung von Unterwassereinrichtungen dienen. Oder als Schlepper, um zum Beispiel Messpontons zu verholen, so Narewski. Beziehungsweise zum Kalibrieren von Sonaren.

Das Boot lasse sich mit zwei Mann Besatzung betreiben – dem Kapitän und einem technischen Offizier, erklärt Thomas Wallner, Projektleiter der Dienststelle. Platz biete es jedoch „für zehn Leute, für Tauchausrüstung, Schlauchboot, Bojen“.

Lesen Sie auch

Weitere Besonderheiten: Bug- und Heckstrahlruder, ein Kran und – für den Kontakt mit getauchten U-Booten – ein Unterwassertelefon. Ebenfalls wichtig: der mit 1,4 bis 1,5 Metern geringe Tiefgang und gute Manövriereigenschaften. Mit 368 Kilowatt Antriebsleistung schafft das Boot zehn Knoten (18,5 Kilometer pro Stunde).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erster Neubauauftrag für die Deutsche Marine

„Für Tamsen Maritim ist es der erste Neubauauftrag für die Deutsche Marine“, erklärt Christian Schmoll, Geschäftsführer der Tamsen Maritim GmbH. Die Werft habe damit erneut ihre schiffbauliche Expertise zum Bau von Behörden-, Forschungs- und Spezialschiffen bewiesen und hoffe auf weitere Aufträge.

Aus Kapazitätsgründen seien die Boote auf der Werft SET Tangermünde in Sachsen-Anhalt entstanden. Denn: Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses hatte man bereits zwei Boote für den Zoll in den Auftragsbüchern, so Schmoll. Und lobt die sehr gute Zusammenarbeit mit Tangermünde.

Im Februar 2022 auf Kiel gelegt, wurde die „Schleswig“ gerade über die Elbe und den Nord-Ostsee-Kanal nach Rostock überführt. Jetzt folgen diverse See-Erprobungen. Am 21. April soll das Boot in Eckernförde übergeben werden, so Projektleiter Wallner.

Problem: Lieferschwierigkeiten wegen Corona sowie Russlands Angriff auf die Ukraine führten zu Verzögerungen. Insgesamt habe das erste Boot „einen Verzug bei der Ablieferung von etwa fünf Monaten“, so Narewski. Das zweite Boot liege derzeit „zehn Wochen hinter dem Zeitplan“. Kiellegung war im Juni 2022, die Übergabe könnte im Juli stattfinden.

Positiv: Die Schiffbau-Kosten seien stabil. Gerade mal ein Prozent mehr als geplant, loben die Auftraggeber aus Eckernförde. Insgesamt werden die beiden Boote wohl etwas mehr als zehn Millionen Euro kosten. Der Auftrag wurde nach einer europaweiten Ausschreibung vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung vergeben. Hier ging Tamsen Maritim als Sieger hervor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige