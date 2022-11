﻿Tauschen statt kaufen: Wie altes Spielzeug in Rostock ein neues Zuhause findet

Rostock. Der Eingang des Rostocker Rathauses sieht aus wie immer, doch am Empfang vorbei, auf der rechten Seite des Foyers gibt es etwas zu entdecken. Es sind weiße Tische aufgebaut, um die sich mehrere Menschen tummeln. Auf diesen Tischen befindet sich jede Menge Spielzeug, von Puzzeln über Kuscheltiere bis hin zu Karnevalskostümen.

Was aussieht wie ein Flohmarkt, ist die Spielzeugtauschbörse „Schätzchen“ der Initiative Fairtrade-Stadt Rostock. Hier geht es nicht ums Kaufen und Verkaufen, sondern um ein Konzept ganz ohne Geld.

Eine dunkelhaarige Frau mit zwei großen Taschen kommt an die kleine Theke, die aufgebaut wurde, um mitgebrachte Spielsachen abzugeben. Elisabeth Möser, die Koordinatorin von Fairtrade-Stadt Rostock, nimmt die Taschen entgegen und inspiziert die mitgebrachten Gesellschaftsspiele. Ein paar müssen sortiert werden, aber sonst sind alle in einem guten Zustand. „Wir nehmen alles an, was nicht beschädigt oder dreckig ist. Der Wert ist hierbei egal“, erzählt Elisabeth Möser. Einige Ausnahmen gibt es jedoch: Kriegsspielzeug wird aus Prinzip abgelehnt und Videospiele oder DVD’s ab FSK 16 werden nicht angenommen.

Ein Konzept ohne Geld

Andrea Sengebusch hat gerade ihre alten Spiele abgegeben, um anderen Menschen eine Freude zu machen. Jetzt stöbert sie zwischen Bade-Enten mit Flammen-Design und alten Monopoly-Spielen. Die 40-Jährige erzählt: „Heute habe ich nichts gefunden, was ich mitnehmen möchte. Ich freue mich jedoch, dass es hier gut erhaltene Sachen gibt, die ein neues Zuhause finden können.“

Die Koordinatorin Elisabeth Möser erklärt: „Wir möchten mit unserer Spielzeugtauschaktion auf den Konsum aufmerksam machen. Man sieht, wieviel sich hier ansammelt, und das ist nur ein Bruchteil von dem, was die Menschen noch zu Hause haben. Wir wollen zeigen, dass es nicht immer ein Neukauf sein muss, deshalb funktioniert unser Konzept ganz ohne Geld.“

Eine ältere Frau mit grauer Mütze und Brille sucht gerade nach einem neuen Spiel für ihre Enkelin, zum Tauschen mitgebracht hat sie eine Auswahl an Puzzeln. „Ich finde es schön, wenn man Sachen nicht wegschmeißt und anderen etwas Gutes zukommen lässt. Hier kann ich auch gleich etwas Neues mitnehmen, ohne Geld dafür bezahlen zu müssen“, erzählt sie, während sie das passende Spiel für ihre Enkelin einpackt.

Alles kann, nichts muss

Auch wenn hier getauscht wird, ist das kein Muss, es ist auch möglich, ohne Gegenleistung einen neuen Schatz mitzunehmen oder Altlasten dazulassen. Ein kleiner Junge mit Fahrradhelm rennt aufgeregt zu seiner Mutter. Der sechsjährige Felix hat einen Koalabär aus Stoff entdeckt, den er großartig findet. Seine Mutter Christiane Rothe lacht und sagt: „Wenn das so weitergeht, nehmen wir die gleiche Menge an Sachen wieder mit, die wir aussortiert haben.“

Tauschen statt kaufen – bewusster Umgang mit Konsum

Die 43-Jährige mit Baby auf dem Rücken nimmt öfter an Tauschaktionen teil, diese wurden bis jetzt von Fairtrade-Stadt Rostock nur für Kleidung angeboten und finden immer an einem anderen Ort statt. „Ich finde die Aktion sehr gut. Wenn wir Spielzeug immer neu kaufen würden, hätten meine Kinder wahrscheinlich viel weniger Dinge zur Beschäftigung“, erklärt Christiane Roth, während ihr vierjähriger Sohn Jakob eine bunte Plastikspirale hoch- und runterspringen lässt.

Bei dem Projekt „Schätzchen“ geht es nicht nur um das Tauschen und eine kostenfreie Alternative zum Neukauf von Spielzeug, sondern auch um Bildungsarbeit. Elisabeth Möser sagt: „Jetzt ist Vorweihnachtszeit, der Weihnachtsmarkt hat eröffnet und Black Friday steht vor der Tür. Mit der Ausstellung im Hintergrund der Veranstaltung wollen wir zeigen, wie Spielzeug bewusster eingekauft werden kann und wo es herkommt.“

Die Aktion „Schätzchen“ von Fairtrade-Stadt Rostock findet vom 21. November bis 26. November im Foyer des Rathauses statt. Montag bis Freitag von 12 bis 17.30 Uhr und Samstag von 10 bis 17.30 Uhr

Von Philippa Bouren