﻿Tausende Kleingärten in Gefahr? Hier plant Rostock neue Wohn- und Gewerbegebiete

Obwohl sie während der Corona-Pandemie nicht auftreten durften, hat die Späldäl in Schönberg neue Mitglieder gefunden. Die Premiere von „Rommee to dritt“ beginnt am 25. März um 17 Uhr in den Orpheum-Lichtspielen in Schönberg, Lübecker Straße 28. Karten gibt es in der Gaststätte Soltow.