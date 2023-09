﻿Taylor Swift-Konzert in Kinos von Rostock, Stralsund und Schwerin: Was Tickets für Swifties kosten

Die „Cruel Summer“-Sängerin macht mit ihrem neuen Freund Travis Kelce Schlagzeilen und bricht mit ihrer „The Eras“-Tour Rekorde. Im Sommer 2024 kommt der Star nach Deutschland. Schon jetzt können Fans Swift sehen – im Cinestar. Rostock, Schwerin, Stralsund: Wann der Film läuft, was Tickets kosten.

Rostock/ Schwerin. Mit ihrer Tour hat US-Superstar Taylor Swift (Cruel Sommer“, „Shake it of“) alle Rekorde gebrochen. Ein angekündigter Konzertfilm soll nun nicht nur in den USA, sondern weltweit – auch in Deutschland – gezeigt werden, teilte die 33-Jährige auf ihrem Instagram-Account mit.