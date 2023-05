﻿Teddy-Krankenhaus in Rostock geöffnet: Wie Kindern die Angst vorm Arzt genommen wird

Rostock. Lotti geht es nicht gut. Sie hat starke Zahnschmerzen, ihr Arm tut weh. Ihre Augen sind ein wenig glasig, sie schaut teilnahmslos in die Ferne. Begleitet wird sie von der vierjährigen Leny. Die besorgte Mama hält Lotti fest im Arm.

Wer Lotti am besten helfen kann? Das Teddy-Krankenhaus in der Unimedizin Rostock. Die Klinik für Kuscheltiere hat am Montag, 8. Mai, eröffnet – und die Puppe Lotti ist eine der ersten Patientinnen. Leny ist Teil der Kita-Gruppe „Kolibri“ aus dem Kindergarten „Gewächshaus“ und hat Lotti mitgebracht.

Kita-Gruppe des „Gewächshauses“ immer erste Patienten

„Wir sind seit fünf Jahren immer die ersten Patienten im Teddy-Krankenhaus“, sagt die Erzieherin der Gruppe, Christin Wenzlaff. „Dieses Jahr ist es ganz besonders, für die Kinder ist es das erste Mal.“ Sie zeigen sich interessiert und neugierig, werden im Wartezimmer zuerst von Chemie-Studierenden mit kleinen Experimenten bespaßt.

Jan Wolfrum, Student an der Universität Rostock, zeigt Friedrich, was passiert, wenn Farbe mit Wasser beträufelt wird. Die Farbe wird in ihre Bestandteile aufgetrennt. © Quelle: Martin Börner

Doch Lotti und Leny müssen trotz vollen Wartezimmers und mehrerer angemeldeter Kita-Gruppen nicht lange warten. Schnell geht es weiter in die Diagnostik. Die behandelnde Teddy-Ärztin, Martha Gettel, nimmt Leny in der Vorbesprechung ihre Sorgen: Sie müsse Lotti nur untersuchen und ein Röntgenbild machen. Es sei alles unkompliziert.

Teddy-Klinik in Rostock will Kindern Angst vor Ärzten nehmen

Das Sorgennehmen ist auch der Sinn der Klinik: „Wir wollen den Kindern die Medizin nahebringen, ihnen die Angst vor dem Arztbesuch nehmen“, sagt Dr. Gernot Rücker, Notfallmediziner und ärztlicher Leiter des Teddybär-Krankenhauses.

Alles, was es in einem richtigen Krankenhaus gibt, ist auch hier vorhanden: Aufnahme, Labor, ein CT- und Röntgengerät und ein OP. „Die Kinder sollen, falls sie ins Krankenhaus kommen, die Geräte wiedererkennen.“ Das helfe, Ängste zu nehmen, sagt Rücker.

Für Lotti heißt es jetzt: volles Programm. Ihre Vitalzeichen werden gecheckt – Leny darf mit einem Stethoskop das Herz untersuchen. Dann wird eine Blutprobe genommen und gemeinsam im Labor ausgewertet. Danach geht es zum Röntgen.

Die Puppe Lotti von Leny, wird im CT-Scanner untersucht. Die Medizinstudentin Martha Gettel erklärt dem Kindergartenkind, was gemacht wird. © Quelle: Martin Börner

Lottis Diagnose: ein gebrochener Arm und ein Apfelstück im Zahn

Und das Röntgenbild zeigt die Verletzungen deutlich: Lotti ist von der Schaukel gefallen und hat sich den Arm gebrochen. In ihrem Zahn steckt ein Apfelstück. Die vierjährige Mutter ist bestürzt – freut sich aber auch darüber, Lottis Knochen sehen zu können.

Die Wurzel der Probleme ist erkannt, jetzt geht es für Lotti in den Behandlungsraum. Zuerst setzen sie sich in den Zahnarztstuhl, Leny putzt die Zähne der Puppe. Das Apfelstückchen ist hartnäckig, löst sich dann aber doch.

Hier finden Familien die Teddy-Klinik Das Krankenhaus für Kuscheltiere hat ab Montag, 8. Mai, um 8 Uhr geöffnet. Das Angebot besteht bis einschließlich Sonnabend, 13. Mai. Unter der Woche dürfen nur angemeldete Kindergartengruppen ihre Teddys zur Untersuchung bringen. Am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr können dann aber alle Kinder bis zum Vorschulalter ihre kranken Kuscheltiere behandeln lassen. Die Klinik befindet sich im Universitätsklinikum in der Schillingallee 35, im Haus C. Die Info-Hotline ist: 0381 494 71 77.

Als Nächstes legt der Teddy-Doc Lotti eine Armschiene an. Martha Gettel, die im wahren Leben noch studiert, lässt Leny den roten Verband anlegen. In nur zwanzig Minuten konnte Lotti geheilt werden, sie ist alle ihre Schmerzen los.

An der Apotheke teilen Lea und Nathali, Medizinstudentinnen im sechsten Semester, Medikamente aus. Die beiden 22-Jährigen sind zum zweiten Mal dabei, im vergangenen Jahr als Teddy-Docs, jetzt haben sie die Klinik mitorganisiert. „Die Woche und die Organisation sind stressig“, erklärt Lea. „Aber wir sind ein cooles Team, alles ist entspannt und familiär. Und die Arbeit mit den Kindern macht auch viel Spaß“, ergänzt sie. „Die Neugierde der Kinder zu wecken und zu stillen, ist sehr schön“, sagt Lea.

Dr. Gernot Rücker zeigt Fin die Organe eines Menschen. Spielerisch werden die Kinder an die Medizin und den menschlichen Körper herangeführt. © Quelle: Martin Börner

Unimedizin Rostock hilft mit Teddy-Krankenhaus auch Studenten

Für die Studierenden ist es genauso wie für die Lütten eine wichtige Erfahrung: „In erster Linie geht es natürlich um die Kinder, doch auch die Medizinstudenten lernen, wie man mit Kindern im medizinischen Kontext umgeht“, erklärt Dr. Rücker.

Lea und Nathalis Apotheke ist die letzte Station für die kranken Kuscheltiere. Für die Kids gibt es eine Tüte mit Kleinigkeiten: Eine Zahnbürste ist drin, Süßigkeiten, eine Spritze, eine Urkunde für Tapferkeit – und ein Kindernotfallpass. „Da können die Kinder Name, Alter, Allergien eintragen und die Karte in den Ranzen stecken“, erklärt Nathali. „Falls doch mal was passiert.“