﻿Pokern um Teepott in Warnemünde: Lässt der Besitzer das Wahrzeichen verfallen?

Rostock/Warnemünde. Sie wollen nicht zulassen, dass das Wahrzeichen vor ihren Augen verfällt, weil die Zuständigen sich nicht darum kümmern. Aus Sorge um den Warnemünder Teepott wollen die Mitglieder des Ortsbeirats um den Vorsitzenden Wolfgang Nitzsche (Linke) nun Einsicht in die Kaufverträge zwischen der Hansestadt Rostock und dem Eigner, der Friedemann-Kunz-Familienstiftung, nehmen. Denn der weigert sich, Geld für die notwendige Sanierung auszugeben, solange er das Grundstück am Wasser nicht kaufen darf – weil es für ihn nicht wirtschaftlich sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das können wir uns nicht gefallen lassen“, sagte dazu Alexander Prechtel (CDU), ehemaliger Vorsitzender des Ortsbeirats und einstiger Generalstaatsanwalt von Mecklenburg-Vorpommern, auf der Sitzung am Dienstagabend. Der Eigner, Friedemann Kunz, lasse den Teepott bewusst verfallen. Schon seit Jahren, als er noch das politische Gremium im Ostseebad leitete, seien die Warnemünder angelogen worden. Deshalb halte er es für absolut richtig, tätig zu werden, so Prechtel.

Erbpachtvertrag verpflichtet Eigner zu Instandhaltungsarbeiten

Hintergrund: 2015 kaufte die HPG Teepott Warnemünde GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Friedemann-Kunz-Familienstiftung, das Gebäude und bekam mit ihm einen Erbbaurechtsvertrag, der bis Ende 2075 gilt. Dieses Vorgehen ist Usus, wenn Grundstücksbesitzer – in diesem Fall Rostock – ihren Boden behalten wollen, es greift eine Art Pacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während der Vertragslaufzeit ist der Eigner für den Erhalt und notwendige Sanierungsarbeiten an dem Gebäude zuständig und sogar verpflichtet, diese umzusetzen – und zwar auf seine Kosten. Besonders brisant ist das im Falle des Teepotts, weil das Warnemünder Wahrzeichen seit 1978 unter Denkmalschutz steht.

Lesen Sie auch

Dass das Gebäude saniert werden muss, ist kein Geheimnis. Bereits 2018 bescheinigten Gutachter, dass insbesondere Teile des Daches – entworfen von dem für seine Hyparschalenkonstruktionen bekannten Bauingenieur Ulrich Müther – starke Korrosionsspuren zeigen. Auch die Fassade und die Technik im Inneren müssten erneuert werden. Veranschlagte Kosten vor der krisenbedingten Inflation: rund 20 Millionen Euro.

Rostocker hängen an ihrem Warnemünder Wahrzeichen

Das beliebte Postkartenmotiv schätzen auch jene, die nicht in Warnemünde leben. „Ich fände es schlimm, wenn der Teepott verschwinden würde, nur weil der Eigentümer ihn nicht saniert“, sagte Tim Balla aus Rostock. „Das muss doch eigentlich jedem klar sein, dass die Stadt kein Grundstück direkt am Wasser verkauft. Der Eigentümer sollte das Grundstück weiter pachten oder eben verkaufen, wenn es ihm nicht passt“, so der 21-Jährige am Mittwoch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn der Eigentümer den Teepott nicht sanieren will, soll er ihn wieder verkaufen, sagte Tim Balla (21) aus Rostock. © Quelle: Frank Söllner

Ähnlich sieht das Johannes Wilde. „Der Teepott ist ein Wahrzeichen für Warnemünde und sollte natürlich erhalten werden. Es wäre schlimm, wenn es wegen einer fehlenden Sanierung verschwinden würde“, so der 21-Jährige. Tatsachen schaffen, bevor es zu spät ist, will Anna-Lena Bliesener. „Der Eigentümer des Teepotts und die Stadt sollten sich endlich einigen. Zu Warnemünde gehört der Teepott und der muss natürlich erhalten bleiben“, sagte die Rostockerin.

Hansestadt kann Denkmal bei drohendem Verfall einfordern

Doch noch bevor das Wahrzeichen Gefahr liefe, vollends zu verfallen, könnte die Stadt den Eigner zwingen, zu sanieren – oder ihn sogar enteignen. So schreibt es das Denkmalschutzgesetz MV (DSchG) vor. „Eigentümer, Besitzer und Unterhaltspflichtige sind verpflichtet, diese im Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht instand zu setzen, zu erhalten und pfleglich zu behandeln“, heißt es. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, so kann die Denkmalbehörde selbst tätig werden. Die Kosten werden dem Eigentümer in Rechnung gestellt.

Zur Geschichte des Warnemünder Teepotts 1945: Ein Feuer zerstört den Teepavillon. 1950: Auf den Fundamenten wird ein Strandkiosk gebaut. 1968: Anlässlich des 750. Geburtstages Rostocks lässt die Stadt den Teepott in der Hyparschalenarchitektur bauen. Federführend sind Planer Ulrich Müther und Stadtplaner Erich Kaufmann. 1978: Das gesamte Gebäude wird als Baudenkmal unter Denkmalschutz gestellt. 1985/86: Wegen einer Rekonstruktion wird der Teepott geschlossen. Er bekommt unter anderem Thermoscheiben. 1991-2001: Das Gebäude wird geschlossen und steht leer. Es geht in Privatbesitz über. Mehrere neue Versuche der Nutzung scheitern. Es gibt sogar Überlegungen, den Müther-Bau abzureißen. 2001/02: Die Übernahme durch Rostocker Gastronomieunternehmer und einen Bauunternehmer ist abgemacht. Entkernung, Umbau und Rettung vor dem drohenden Abriss folgen. 2015: Scanhaus Marlow kauft den Teepott. Die Immobilie wird von der Friedemann-Kunz-Familienstiftung verwaltet. 2018: Der Teepott bekommt den Titel „Historisches Wahrzeichen der deutschen Ingenieurbaukunst“ verliehen.

Und mehr noch: „Eine Enteignung von Denkmalen ist nach dem Gesetz zulässig, wenn allein dadurch ein Denkmal in seinem Bestand, seiner Eigenart oder seinem Erscheinungsbild erhalten werden kann.“ Doch diese Situation sei beim Teepott gegenwärtig nicht gegeben, hieß es auf Nachfrage aus dem Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen in Rostock. „Bisher ist keine Gefährdung des Denkmals erkennbar.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft wittern Ablenkungsmanöver

Dass es nicht wirtschaftlich sei, den Teepott zu sanieren, ohne auch das rund 3600 Quadratmeter große Grundstück am Wasser erwerben zu dürfen, „ist unzutreffend und stellt ein Ablenkungsmanöver dar“, sagte Sybille Bachmann, Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund in der Bürgerschaft. Denn Erbbaurecht sei grundsätzlich beleihbar und diene, bei Inanspruchnahme von Fremdmitteln von Kreditinstituten, als Sicherungsmittel.

Bachmann war es auch, die 2018 den Verkaufsstopp städtischer Flächen initiierte. Linke, SPD und Grüne folgten ihrem Vorstoß und beschlossen den Grundsatz, der ab 2020 bis Ende vergangenen Jahres galt. Einem Beschluss der Bürgerschaft aus dem Herbst gemäß darf Rostock nun wieder Grundstücke verkaufen, um die Stadtkasse aufzubessern.

Der Teepott gilt neben dem Leuchtturm als eines der wichtigsten Wahrzeichen von Warnemünde. Einige Ladenflächen stehen seit Monaten leer. Das sorgt für Gerüchte im Ostseebad. © Quelle: Katrin Zimmer

Jene in erster Reihe am Wasser sollten jedoch keinesfalls dabei sein, sagte der Warnemünder Anwalt Prechtel am Dienstagabend. Sollte die Stadt nur einmal nachgeben, würde ein „Domino-Effekt“ drohen und immer mehr Interessenten Filetstücke aufkaufen wollen. Zurückbekommen würde Rostock diese Flächen wohl eher nicht.

Um zu erfahren, wie genau die Modalitäten der Verträge zwischen Stadt und der Kunz-Stiftung um den Teepott aussehen, will Warnemündes Ortsbeiratschef Nitzsche nun Akteneinsicht beantragen.