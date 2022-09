﻿Rostockerin (21) arbeitet 30 Stunden und hat viel Freizeit: „Spare jeden Monat Geld“

Rostock. Hanne Brügmann (21) ist jung, dynamisch, gut ausgebildet. Sie liebt ihren Job als Physiotherapeutin, radelt jeden Tag mit großer Lust zur Arbeit. Trotzdem arbeitet sie – anders als die meisten in ihrem Alter – freiwillig in Teilzeit, auch ohne Kinder zu haben. Dreißig Wochenstunden statt 40 – das bedeutet mehr Freizeit, aber weniger Geld.

„Die Motivation ist noch größer, wenn man einen Ausgleich zur Arbeit hat“, ist Hanne Brügmann überzeugt. „Ich finde meinen Beruf großartig und er macht mir viel Spaß, aber er ist auch körperlich anstrengend. Und wenn ich ihn noch 50 Jahre machen will, dann muss ich auch was für meine eigene Gesundheit und Regeneration tun, um selbst fit zu bleiben.“

Für sie persönlich sei das besser realisierbar, wenn sie sechs statt acht Stunden täglich ihrem Job nachgeht. Trotzdem stehe sie immer bereit, wenn einer im Team ausfällt und es mal länger werde. Die Physiotherapeutin fügt hinzu: „Ich kann ja nicht den Patienten gegenüber Moralapostel sein, dass sie sich fit halten und regenerieren sollen, und ich selbst schaffe es nicht.“

Auch viele junge Menschen wollen nicht voll arbeiten

Im Team der Physiotherapie-Praxen von André Berthold im Rostocker Hansaviertel ist sie eine von mehreren jungen Mitarbeitern, die freiwillig stundenverkürzt arbeiten. Laut einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes von 2019 sind inzwischen fast zehn Prozent der Teilzeitler unter 25 Jahren.

Hanne Brügmann hat neben der Regeneration noch einen zweiten Grund: ihre Liebe zum Boxen. Drei bis vier Mal pro Woche trainiert die junge Rostockerin beim PSV Rostock. 2019 wurde sie Dritte bei den Deutschen Meisterschaften. Im Winter steht der nächste große Wettkampf an, auf den sie sich mit Trainer Clemens Busse vorbereitet. „Es ist mir wichtig, weiterhin Sport zu machen. Mein Arbeitgeber war da glücklicherweise sehr flexibel, so dass ich meine Trainingszeiten schaffe“, sagt die gebürtige Lübeckerin.

Trotz Teilzeit und weniger Geld: „Spare jeden Monat etwas“

Dass sie insgesamt weniger Geld verdient, stört sie nicht. „Ich bin happy damit, komme damit aus und spare auch jeden Monat noch etwas Geld“, sagt die Rostockerin. Sie wohnt in einer Mädels-WG in der Innenstadt, so teilt sie sich die Miete.

Seit anderthalb Jahren arbeitet sie bei Berthold und betreut Kinder, Jugendliche, Leistungssportler und Fußballer. Jeden Tag sei sie unterschiedlich eingesetzt – mal Früh, mal Spät und mal habe sie Hausbesuche. Sie schätze die Abwechslung. „Es ist entspannter und schöner, wenn der Ablauf nicht immer gleich ist“, sagt die Boxerin. Außerdem sind der Physiotherapeutin auch Weiterbildungen wichtig, um sich noch besser für bestimmte Behandlungen zu qualifizieren.

Krankenschwester Elisabeth Janke (34) aus Schwerin liebt ihren Job. Die Teilzeit ermöglicht es ihr aber auch, sich persönlichen Ausgleich zu gönnen und beispielsweise reisen zu gehen. Wie hier im Bild – nach Mallorca. © Quelle: privat

Fortbildung ist auch für Krankenschwester Elisabeth Janke (34) ein wichtiges Thema. Die engagierte Schwerinerin hat sich ebenfalls freiwillig für einen Teilzeit-Job entschieden. Die 34-Jährige ist bei der Zeitarbeitsfirma Avanti angestellt und wird für Dienste in verschiedenen Kliniken und Pflegeheimen in Wismar, Schwerin und im Rostocker Umland eingeteilt. Wann sie für Schichten zur Verfügung steht, entscheidet sie. „Ich schreibe meine Dienstpläne quasi selbst“, berichtet sie.

Durch die Einsätze in unterschiedlichen Kliniken und die langen Anfahrtswege habe sie zunächst die Stunden verkürzt und nur noch 70 Prozent gearbeitet. „Immer neue Teams und neue Abläufe, das ist auch anstrengender“, betont Elisabeth Janke. Dadurch, dass sie bei der Zeitarbeitsfirma aber deutlich besser bezahlt wurde als in den Kliniken zuvor, sei es mit dem Lohn ohne Probleme auch möglich gewesen, weniger zu arbeiten.

Teilzeit nutzen, um sich weiterzubilden

Seit drei Jahren studiert sie außerdem über die Firma berufsbegleitend Interdisziplinäres Gesundheitsmanagement und arbeitet jetzt nur noch 50 Prozent. „Das ist total spannend“, sagt die 34-Jährige. Gerade stellt sie ihre Bachelorarbeit fertig.

Die Entscheidung, Teilzeit zu arbeiten, hat sie aber schon vor dem Studium bewusst getroffen. „Ich habe nach der Ausbildung etwa sieben Jahre Vollzeit unter anderem in Kliniken gearbeitet, auch im OP-Team. Dann wollte ich gern flexibler sein und bin in Teilzeit gegangen“, sagt Elisabeth Janke. Mehr Freiheiten und Spielraum zu haben, ist ihr dabei wichtig.

In der Pflege würden es viele irgendwann nicht mehr schaffen, Vollzeit zu arbeiten. „Krankenschwester ist ein ganz toller Beruf. Aber er ist sehr zehrend, man muss viel geben und oft einspringen“, weiß sie. Ausgleich zu haben, sei deshalb umso wichtiger. Für die gebürtige Berlinerin ist es die Musik, die ihr viel Energie gibt. „Ich nehme seit einigen Jahren immer mal wieder Gesangsunterricht“, sagt sie. Sie wolle sich nach der Abgabe der Bachelorarbeit auch einen Chor suchen. Außerdem reist die Schwerinerin wahnsinnig gern. Wenn das Studium vorbei ist, will sie nach Dänemark fahren, um zu entspannen. Und wenn es klappt, steht im November noch eine größere Reise an: am liebsten in die USA.